Cozmin Gușă i-a avut invitați, în cadrul emisiunii România 2019, pe Andreea Chițu, campioană europeană la judo, și pe Florin Bercean, antrenorul lotului olimpic de judo.

Cozmin Gușă și invitații săi au prezentat povestea medaliilor din judo-ul românesc, precum și strategia României pentru Olimpiada de la Tokio.

”Rezultatele României din judo-ul masculin m-au inspirat, dar nu puteam să aplică ce s-a întâmplat acum 10-20 de ani în judo-ul masculin. A fost însă o sursă de inspirație, dar a fost extrem de greu, pentru că tot ce făceam experimentam. Pe mine mă preocupă foarte mult cu cine lucrez, am ținut în permanență fetele sub observație”, a spus Florin Bercean.

”Consider că felul în care gândești și felul în care gândești are repercursiuni asupra performanței. Nu poți să lucrezi cu un om care nu are gândurile așezate în ordine, nu poți să începi o casă cu acoperișul și să faci fundația la sfârșit. Atunci trebuie să începem cu ordinea în mintea fiecărui. Eu și astăzi o testez pe Andreea și pe fiecare dintre fete. Doar așa poți să îi împingi mai departe performanța”, a completat acesta.

”Munca este extraordinar de riscantă, de stresantă. Atunci când lucrezi în înalta performanță te compari cu cei mai buni de pe planetă, în orice domeniu de activitate. Trebuie să fii atent la orice detaliu”, a mai spus Florin Bercean.

”Sportul este agonie și extraz, când e sus și când e jos, mereu schimbi planul”, a completat antrenorul.

Andreea Chițu a declarat că nu a simțit niciodată că ar fi testată. ”Probabil că dânsul a văzut niște calități aparte în mine de când m-a preluat de la vârsta de 15 ani. Dânsul a fost ca un al doilea tată pentru mine. A încercat să îmi oferă o educație bună, a încercat să mă facă să fiu un om integru și un om corect”, a explicat campioana la judo.