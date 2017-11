Povestea INCREDIBILĂ a unui fost primar care a devenit șofer pe TIR în Germania

Munca cinstită e calea cea mai sigură către reușită! Așa și-a spus un fost primar, care a dat biroul pe volan și a plecat să lucreze ca șofer pe TIR în Germania.

Vasile Puiu, fostul primar al comunei Vetrișoaia, județul Vaslui, muncește de câteva luni în Germania, la Leipzig, ca șofer de TIR. Acesta a decis sã-și schimbe destinul, dupã ce a pierdut alegerile locale.



„Am plecat să muncesc în Germania, ca șofer de TIR si nu-mi este rusine deloc, câstig 2.000 de euro pe lună, în timp ce copiii au rămas acasă si îsi văd de afacerea lor”, a declarat fostul primar, care fusese în funcție 12 ani, scrie vremeanoua.ro.



“Vreau să le demonstrez tuturor cetătenilor din Vetrisoaia că pot s-o iau de la capăt oricând. Nu îmi este rusine să muncesc.



Nu am vrut sã stau cu mâna întinsã la Agentia de Somaj. Nu am vrut sã stau cu mâna întinsã la Somaj, nu am vrut nici sã lucrez în ferma copiilor, pentru cã este afacerea lor si o vor dezvolta asa cum doresc ei.”, a spus Vasile Puiu.



La firma din Germania aîntâlnit mai mulți români, inclusiv pe Liviu Butnaru, fostul director de la Autoritatea Rutieră Română (ARR).