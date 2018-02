Povestea fotbalistului român comparat cu Messi, care a ajuns să joace în India, la 29 de ani

Andrei Ionescu era una dintre "perlele" fotbalului românesc, în urmă cu 10 ani. Pe când juca la FC Universitatea Craiova, Adrian Mititelu îl compara pe mijlocaşul ofensiv chiar cu Leo Messi. În 2018, cel poreclit şi "Micul Balaci" a ajuns să joace în India.

În 2008, Andrei Ionescu ajungea la Steaua, contra sumei de 800.000 de euro. Avea aproape 19 ani şi era unul dintre cei mai talentanţi jucători din Liga 1. A fost însă transferul de la care a început declinul. Ionescu n-a reuşit să se adapteze la FCSB şi în 2012 a fost lăsat să plece liber de contract.

Avea să mai joace pe la Royal Antwerp, Ferencvaros, Naft Al-Janoob, FC Eindhoven, ASIL Lysi, FC Voluntari, iar acum a ajuns în India, la Aizawl FC.

”Am ajuns printr-o agenţie de impresariat cu care eram în contact încă din perioada în care jucam în Olanda, la FC Eindhoven. Mi s-a părut o ofertă interesantă. Nu mi-a luat foarte mult timp, pentru că aveam o idee despre ceea ce înseamnă India! Am fost în vacanţa acum 3 ani aici şi mi-a plăcut ce am găsit. De aceea, m-a bucurat oferta. India este o ţară cu totul specială. Indienii sunt foarte primitori si deschişi! Suntem o echipă în adevăratul sens al cuvântului, cu obiective comune. Întotdeauna am susţinut unitatea grupului, deci, în consecinţă, mă înţeleg cu toţi la fel de bine”, a declarat Andrei Ionescu pentru afan.ro, preluat de telekomsport.ro.

Ionescu recunoaşte însă că fotbalul din India nu este foarte dezvoltat, în ciuda investiţiilor făcute în ultimii ani: ”India e o ţara frumoasă, dar în domeniul fotbalistic mai sunt multe de făcut. Există o diferenţă între nivelul fotbalului indian si nivelul fotbalului european, făcută în special de infrastructură, investiţii şi organizare. Aici trebuie investit în stadioane, terenuri, condiţii de pregătire şi, nu în ultimul rând, în calitatea şi mentalitatea tinerilor jucători indieni”.