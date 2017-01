Povestea femeii care nu a făcut sex timp de un an. Ce i s-a întâmplat

O tânără rănită din dragoste a ales să nu mai aibă relații pentru o vreme. Pentru un an, mai exact. Ce a observat în timpul ăsta.

Dupa un an de abstinenta infatisarea ei s-a schimbat extrem de mult. Desi a fost singura, in tot acest timp a aflat mai multe despre dragoste, sex si relatii decat o facuse in perioada in care se intalnea sau avea o relatie stabila cu cineva. Asta nu inseamna ca toti oamenii ar trebui sa treaca printr-o experienta asemanatoare pentru a descoperi ce-i intereseaza, insa aceasta este povestea ei si, in acelasi timp, femeia este recunoscatoare pentru tot ce a invatat.

Iata cele mai importante cinci descoperiri pe care le-a facut Misha W. despre dragoste si sexualitate:

Corpul meu este uimitor

In timpul majoritatii relatiilor mele romantice imi era rusine de corpul meu. Niciodata n-am vrut ca vreunul dintre partenerii mei sa ma vada complet dezbracata. Dupa ce faceam amor ma acopeream imediat cu ceva.

In primul rand simteam ca nu arat precum fotomodelele din reviste sau precum actritele din filme. Doi, poate si pentru ca am crescut intr-o comunitate religioasa, unde sexul era un subiect interzis si, de fiecare data cand faceam amor, ma simteam atat de vinovata incat nu doream cu adevarat sa fiu privita.

In timpul acestui an, mi-am facut tiimp pentru a a-mi cunoaste foarte bine trupul. Inainte de inceputul acestei calatorii eram ingrijorata de modul in care partenerul va percepe corpul meu. Acum accespt faptul ca trupul meu este unic si apreciez asta.

De asemenea, aceasta reflectie mi-a permis sa fiu recunoscatoare pentru toate lucrurile pe care trupul meu le-a facut pentru mine. Acum cand intru in baie admir fiecare centimetru al corpului meu. Sarbatoresc curbele mele unice, semnele din nastere chiar si celulita. Sunt atat de recunoscatoare pentru trupul pe care il am si acum ii arat cat de mult imi pasa de el.

Si cand voi alege in viitor sa ofer corpul meu voi fi mult mai constienta, clara si prezenta in experienta respectiva.

Sunt sezuala si este in regula

Am realizat ca de multe ori in trecut am incercat sa-mi inghesui nevoia de legatura fizica si afectiune sub umbrela sexului.

Nu eram intotdeauna sigura ce voiam in timpul partidelor de amor. Nu stiam cum si unde doream sa fiu mangaiata si, prin urmare, sfarseam mai mereu dezamagita. Pentru ca eram atat de disperata sa fiu alaturi de cineva nu mi-am acordat timp sa descopar ce doresc cu adevarat.

De cand am eliminat sexul din viata am mai mult timp sa ma concentrez pe ceea ce imi place. Ca de exemplu un frecat cu prosopul uscat m-a invata modul in care pielea mea raspunde la presiune, frecare si stimulare. Ma bucur de ce se intampla apeland la toate simturile mele. Ard lumanarile parfumate, ma ung cu uleiuri parfumate, imi strang in brate copiii, ma tin de mana cu prietenii, ascult melodii calmante si prepar retete delicioase nimic in maniera sexuala insa satisfacatoare si pline de implinire.