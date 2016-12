Povestea femeii care a căzut de la cea mai mare înălţime fără paraşută şi a supravieţuit

Vesna Vulovic, stewardesa care a supravietuit de la cea mai inalta cadere a unei fiinte umane, de la o inaltime de 10.000 m, dupa ce avionul in care era s-a rupt, a murit la varsta de 66 de ani.

Televiziunea de stat din Serbia a anuntat ca fosta stewardesa a fost gasita moarta in locuinta sa din Belgrad, relateaza BBC, potrivit Business Magazin.

Vesna Vulovic, care a lucrat pentru Liniile Aeriene Iugoslave, era de serviciu la bordul unei aeronave, in data de 26 ianuarie 1972, cand ceea ce se presupune ca a fost o bomba a explodat in avion. Toti ceilalti 27 de pasageri si membri ai echipajului au murit. Coada avionului s-a prabusit intr-o regiune cu padure deasa si zapada, care au atenuat impactul, se presupune.

Vulovic a fost salvata de Bruno Honke, un padurat care i-a auzit urletele. Dupa ce a ajuns la spital, Vulovic a stat in coma vreme de 10 zile ; avea doua vertebre zdrobite, bazinul fracturat, picioarele si mai multe coste rupte.

«Am fost zdrobita si doctorii m-au refacut. Nimeni nu s-a asteptat sa traiesc atat », declara ea pentru New York Times in 2008. Aceasta experienta i-a adus fostei stewardese un loc in cartea recordurilor, in 1985, pentru caderea de la cea mai inalta inaltime fara parasuta; evident, sunt luati in calcul doar supravietuitorii.

Femeia a fost pentru o vreme paralizata de la talie in jos si niciodata nu si-a mai revenit pe deprin dupa urma traumatismelor multiple pe care le-a suferit. S-a intors la munca, dar la birouri. Nu si-a mai amintit, povestea ea, niciodata detaliile accidentului sau ale momentului in care a fost salvata. A continuat sa zboare cu avionul, ca pasagera. «Oamenii vor mereu sa stea langa mine», spunea ea.