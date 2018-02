Povestea fabuloasă a celei mai proaste sportive de la JO de Iarnă 2018. Cum a ajuns la Olimpiadă

Elizabeth Swaney

Americanca Elizabeth Swaney a reuşit să dovedească, încă de la primele competiţii de la JO de Iarnă 2018, că locul său nu este la Olimpiadă. Reprezentând Ungaria, absolventa de Harvard din SUA s-a folosit de un "truc" pentru a ajunge la JO de Iarnă 2018.

Elizabeth Swaney a ajuns la Pyeongchang in delegatia Ungariei, fiind primul schior ce reprezinta tara vecina in proba de half-pipe. Mandria maghiarilor s-a transformat insa in rusine dupa ce au vazut-o pe Elizabeth in actiune, scrie Ziare.com.

Proba de schi liber half-pipe presupune ca sportivii sa sara peste cele doua margini ale pistei si sa efectueze diferite trucuri acrobatice in baza carora sunt punctati. Numai ca in calificarile probei de la Pyeongchang am avut parte de o Elizabeth Swaney care nu a facut altceva sa schieze linistita pana la final.

Britanicii de la The Independent au aflat povestea ei, care este cu adevarat fabuloasa. Se pare ca sportiva americana si-a dorit atat de mult sa fie prezenta la Olimpiada incat a profitat la virgula de regulamentul de calificare. Acesta prevede ca un sportiv ajunge la Jocuri daca reuseste sa obtina un numar de prezente in Top 30 la etapele de Cupa Mondiala din anii premergatori turneului.

Iar Sweeney si-a petrecut ultimii doi ani participand la astfel de concursuri. Nu, nici acolo nu a avut evolutii mai bune, numai ca americanca si-a ales intrecerile in baza unui singur criteriu: sa fie mai putin de 30 de concurente inscrise. Astfel, daca nu cadea, si nu avea de ce s-o faca pentru ca nu facea nicio acrobatie, ea avea asigurata prezenta in Top 30. Nu mai putin de 13 concursuri a bifat aceasta, adunand asadar punctele necesare pentru calificare.

Dar pentru a ajunge la Pyeongchang avea nevoie si de o tara pe care sa o reprezinta. Si a gasit una in Estul Europei, Ungaria fiind dispusa sa isi mareasca delegatia cu inca un sportiv.

"Aceasta situatie a fost cauzata mai ales de sistemul de calificare si de faptul ca sunt atat de putine sportive. Este adevarat ca nu am vazut-o pe Elizabeth in actiune anul trecut si ca ne-am dat seama la ce nivel este abia la Olimpiada. Precizam ca si-a finantat singura pregatirile si concursurile de calificare", a transmis Federatia de Schi de la Budapesta.