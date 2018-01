Povestea emoționantă a unui român adoptat în Noua Zeelandă. Cum și-a găsit părinții biologici

Un român născut la Iași și adoptat, în 1990, pe când avea vârsta de 7 luni, de o familie neo-zeelandeză, și-a regăsit părinții biologici, după 27 de ani, prin intermediul Facebook.

Aflat în Noua Zeelandă, Andrei Antohi a început să-și caute familia familia aflată la mii de kilometri distanță și a postat un anunț pe pagina de Facebook ”The never forgotten Romanian children”, relatează ziaruldeiasi.ro.



”În Octombrie 1990, viaţa mea s-a schimbat pentru totdeauna: am fost adoptat de la Iaşi de o familie foarte iubitoare din Noua Zeelandă. Numele meu românesc a fost Antohi Andrei, născut la data de 7 Martie 1990. Sunt în căutarea părinţilor mei biologici, Antohi Ioan şi Antohi Virginica, a celor doi fraţi mai mari ai mei şi a rudelor. (...) Poate cineva îi cunoaşte şi m-ar putea pune în contact cu ei. Îmi doresc enorm de mult să-i găsesc, am foarte multe să le spun”, este anunțul pe care Andrei l-a postat în octombrie 2017 pe Facebook.



Pe 2 ianuarie 2018, administratorul paginii l-a anunțat că familia lui a fost găsită.



Andrei şi-a văzut pentru prima oară mama, sora mai mare şi mătuşile, prin intermediul unei videoconferințe online. Cu soţia lângă el, primul lucru pe care Andrei l-a spus rudelor sale, cu ochii în lacrimi, a fost: ”E un miracol că v-am găsit! N-aveţi idee cât de mult înseamnă asta pentru mine“.