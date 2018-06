Povestea demnă de film a Mihaelei Buzărnescu: dezaluiri incendiare

Mihaela Buzarnescu. Conferința de presă a Mihaelei Buzărnescu, protagonista zilei la Roland Garros după victoria în față favoritei Elina Svitolina, a fost așteptată cu nerăbdare de jurnaliștii prezenți în capitală Franței.

Mihaela Buzarnescu. Susținută la câteva ore după meci, întrucât Miki a trebuit să joace la dublu-mixt alături de finlandezul Henri Kontinent, conferință a fost una extrem de interesantă și plină de emoțîi.

Mihaela a dezvăluit greutățile cu care s-a confruntat pentru a continua să joace tenis și cum a fost la doar un pas să își încheie carieră.



"Am avut două operațîi în doi ani consecutivi la genunchiul stâng și a trebuit să-mi îngheț clasamentul. A urmat apoi o nouă perioada de doi ani și jumătate în care am lipsit din tenis", a povestit Miki.

"Mi-am zis că, dacă n-o să mai pot să joc tenis, măcar să am ceva în CV cu care să-mi pot găși un job, în România sau în afară", a continuat această, potrivit site-ului TreizeciZero.ro.



Nu doar accidentările i-au pus probleme Mihaelei, ci și lipsa banilor. O perioada a trebuit să suporte de una singură cheltuielile și a mai strâns bani jucând meciuri în competițiile pe echipe.



"Sunt foarte fericită că n-am renunțat atunci când eram accidentată. Au fost vremuri grele, dar nu m-am lăsat bătută. Și când aveam 18 ani și eram pe locul 4 sau 5 la junioare am suferit o accidentare care m-a ținut jumătate de an pe tușa și am pierdut unii dintre sponsorii pe care îi aveam", a adăugat Mihaela.

Ascensiunea fulminantă a Mihaelei Buzarnescu e una dintre cele mai interesante și frumoase povești din circuitul WTA.



Tenismena născută la București în urmă cu 30 de ani se află, în luna ianuarie a anului 2017, pe locul 540 WTA și era pe punctul de a teremina cu tenisul, mai ales că tocmai își luase doctoratul în educație fizică.



A urmat și continuă încă o perioada fantastică pentru Mihaela Buzarnescu, cu două finale WTA disputate și o urcare de peste 500 de poziții în clasamentul WTA.

Mihaela Buzarnescu va întâlni o altă tenismena puternică în runda următoare a Grand Slam-ului din capitală Franței: favorită numărul 13, americancan Madison Keys.



Miki nu se teme, însă, și anunță că va încerca să-și facă jocul: "E o jucătoare grozavă cu un joc agresiv și lovituri puternice. Dar voi încerca să-mi fac jocul și să întru pe teren cu gândul că e un meci normal, împotriva unei jucătoare că mine".

"Nu știu să-mi pronunțe numele, dar sunt în cea de-a două săptămâna la Roland Garros", a scris Mihaela Buzărnescu, pe Twitter.

Partida dintre Mihaela Buzarnescu și Madison Keys, din optimile de finală ale întrecerii de la Paris, se va dispută duminică, la o ora ce va fi anunțată ulterior de organizatori.

