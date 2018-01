Povestea cutremurătoare a tânărului cu sindromul Down care conduce o afacere uriașă

În 2016, John, un tânăr care suferă de sindromul Down, i-a spus tatălui său că ar vrea să pornească o afacere împreună, dar nu ştiau ce.

S-au gândit la mai multe variante până au ajuns la şosete. "John a purtat tot timpul şosete nebuneşti toată viaţa lui şi i-ar fi plăcut să vândă şosete aşa că asta am făcut", a declarat Mark, tatăl său, pentru BBC, potrivit businessmagazin.ro.



"Şosetele sunt distractive, colorate şi pot să fiu eu însumi", spune John.



Aşa a apărut afacerea Johns Crazy Socks. La doar un an de la înfiinţare, compania celor doi avea venituri de 1,4 milioane de dolari şi a strâns 30.000 de dolari pentru organizaţii caritabile. Ei vând şosete peste tot în lume şi chiar şi Prim-Ministrul Canadei Justin Trudeau sau fostul preşedinte al SUA, George W Bush au cumpărat de la John.



Magazinul online are peste 1400 de modele de şosete, de la ciorapi cu pisici până la ciorapi cu Donald Trump. John este faţa afacerii şi se asigură că fiecare coleg conţine un mesaj de mulţumire scris chiar de el. În timp ce tatăl său se ocupă de partea tehnică a business-ului.



În prima lună de activitate, firma a livrat 452 de comenzi, iar doar trei luni mai târziu au expediat peste 10.000 de comenzi, apoi a trebui să-şi mute sediul într-un loc mai mare pentru că nu mai făceau faţă. "Am fost surprinşi cât de rapid am putut creşte", spune Mark. La nivel global piaţa de şosete este mai mare de 42 de miliarde de dolari în 2016 şi este prognozat ca valoarea acesteia să ajungă la 75 de miliarde de dolari până în 2025, conform Transparency Marketing Research.



Cei doi au onorat 30.000 de comenzi într-un an de zile şi donează 5% din profituri către organizaţia care organizează Olimpiade pentru persoanele cu dizabilităţi. De asemenea, compania vrea să ajute şi să atragă atenţia asupra persoanelor cu dizabilităţi, aproape o treime din staf are un tip de handicap.



"Când vorbesc cu angajatorii le spun că este imperativ să angajeze oameni cu handicap deoarece nu este doar lucrul corect pe care sa-l faci, ci sunt oameni muncitori", spune Mark.



Succesul companiei s-a datorat expunerii media de care a beneficiat compania. Cei doi speră să continue evoluţia bună şi speră ca firma să facă un profit în al doilea an de funcţionare.