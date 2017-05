Povestea celui mai VIRAL Tweet-un adolescent l-a postat şi a depăşit SELFIE-ul de Oscar al lui Ellen

Tweet-ul prin care un adolescent din Statele Unite ale Americii a cerut ajutor pe reţeaua de socializare pentru a obţine "chicken nuggets" de la Wendy's, un cunoscut lanţ fast-food american, pentru un an de zile, a devenit cel mai redistribuit din istoria reţelei de socializare.

Carter Wilkerson a reuşit să doboare recordul stabilit de Ellen DeGeneres, cu 3.430.249 de redistribuiri pe Twitter, notează BBC.



Un purtător de cuvânt al Wendy's a declarat: "Nu ne aşteptam la aşa reacţie la postarea lui Carter, nu am fi putut anticipa vreodată sprijinul incredibil pe care l-a obţinut". Compania a donat 100.000 de dolari în numele său.



Pe 5 aprilie, adolescentul de 16 ani din Reno, Nevada, a scris un tweet prin care îi întreba pe cei de la Wendy's de câte redistribuiri are nevoie pentru a primi gratuit "chicken nuggets" (pui în crustă crocantă), timp de un an de zile. Lanţul de fast food i-a replicat într-un minut: "18 milioane".



Adolescentul a postat apoi un screenshot al postării, cu mesajul "Ajutaţi-mă, vă rog, un om are nevoie de doza sa de 'chicken nuggets'".



Tweet-ul a devenit apoi viral, atingând 1 milion de redistribuiri în doar două zile. A fost redistribuit inclusiv de Apple Music, Microsoft, Amazon, Google şi chiar Twitter, dar şi de diverse celebrităţi din lumea muzicii.



Alte companii, inclusiv United Airlines, au venit cu propriile oferte. Compania aeriană i-a oferit zboruri gratuite către orice oraş unde Wendy's are restaurante, pentru a-şi lua porţia de nuggets de pui.



Recordul celui mai distribuit tweet era deţinut de Ellen DeGeneres, pentru selfie-ul realizat la premiile Oscar din 2014. Atunci, fotografia în care apăreau şi Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Kevin Spacey şi Meryl Streep a avut 2,1 milioane de redistribuiri până la sfârşitul ceremoniei, scrie Mediafax.