Povestea americanului care a cadorisit-o pe românca Andreea cu peste jumătate de milion de dolari

Jay B. Linville, americanul care a cadorisit-o pe românca Andreea Rotaru cu 600.000 de dolari, bani sechestrați de autoritățile române, are probleme cu drogurile și cu violența, scrie Libertatea.ro.





Jay B. Linville, 63 de ani, binefăcătorul româncei Andreea Rotaru, căreia îi trimitea sume uriașe de bani pentru că ”o iubea cel mai mult pe lumea asta”, pare o beizadea scăpătată.

Acuzații de violență și consum de droguri în SUA, săptămâni de pușcărie, toate culminând cu faptul că a pierdut custodia celor 8 copii pe care îi are cu trei femei diferite! Plus că n-a muncit niciodată, banii pe care îi are fiind, în mare măsură, rodul unei afaceri de familie.

”Banii mei provin din vânzarea unei companii, ZephyrEgg Company, din SUA, pe care eu și frații mei am moștenit-o de la părinții. Eu și cei patru frați ai mei am vândut compania în 2008. Eu mai am foarte mult teren în Florida, foarte valoros. Sunt în negocieri să vând o parte din acesta pentru suma de 23.500.000 de dolari” – declarația lui Jay B. Linville aflată la Dosarul 670/P/2018, deschis la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

În România, are încadrare de martor, în timp ce iubita lui, pe care a alimentat-o cu sume mari, este suspectată de spălare de bani.

Oneșteanca Roxana Andreea Rotaru și fermierul Jay B. Liville (63 de ani), un milionar din Florida, s-au cunoscut într-un salon de masaj din Milano. Americanul s-a îndrăgostit nebunește de fată, iar ca semn al iubirii – mai scrie sursa citată – americanul cu afaceri cu ouă și cu găini a vărsat, în două luni, în conturile fetei, o avere: 600.033 dolari americani.

Pe 26 septembrie 2018, somată de banca comercială unde avea deschis contul, Raiffeisen Brașov, fata și-a scos banii, iar la câteva străzi depărtare a fost oprită de “mascați”. Acțiunea în forță a polițiștilor criminaliști – fata fiind încătușată chiar în stradă, iar banii confiscați – este explicată astfel: “Elementele de suspiciune au constat, pe lângă încasările repetate și de valori mari pentru care banca nu a obținut clarificări cu privire la sursa fondurilor, scopul și natura tranzacțiilor, faptul că tranzacțiile nu corespund profilului clientei, sursa fondurilor declarate de aceasta reprezentând <suport financiar familie>, precum și faptul că, în perioada 19.04.2018-26.06.2018, susnumita a încasat în contul RO92RZBR0000060019396603 suma totală de 586.260 de euro de la Jay B. Linville, cu explicația <timp liber și reparații auto>” (potrivit Ordonanței din 26 septembrie 2018 a Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov).