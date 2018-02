Povești cutremurătoare ale unor oameni ai străzii din Capitală |REPORTAJ Realitatea TV

Oamenii străzii le spunem. Boschetari. Aurolaci. Așa îi numim, fără nicio reținere. Nu-i acceptăm, îi ocolim și de multe ori ne temem de ei. Nu ne întrebăm cum au ajuns să doarmă în stradă, în Gară sau sub cerul liber. Dacă am face asta, s-ar putea să ne speriem de răspuns: o parte dintre ei au fost cândva ca mine, ca dumneavoastră - au avut un rost în viaţă, bani în buzunar şi aşteptări de la ziua de mâine. Şi au pierdut totul după ce au ajuns victime ale societății, ale părinților sau propriilor acțiuni. Un material realizat în exclusivitate de Anisa Săndulache și Marian Laciu.

Sunt oameni care s-au trezit în stradă peste noapte. Care știu cum este să ai o familie, o casă a ta, să dormi în patul tău, iar apoi au fost nevoiți să învețe să fie nimeni şi să aibă... nimic. imic în afară de o etichetă - boschetar, om al străzii.



Era cândva floricultor și lucra la spații verzi, iar în urmă cu 4 ani, Nicolae a ajuns om al străzii. Din cauza certurilor cu soția, nu și-a mai putut face treaba bine la serviciu și a fost dat afară. De atunci, nu și-a mai găsit un alt loc de muncă și n-a mai putut să-și plătească datoriile.



Tot din cauza certurilor în familie, a ajuns și Stela Gheorghe să doarmă sub cerul liber. După moartea părinților, frații lui l-au dat afară din casă. A fost păcălit la locul de muncă și nu și-a mai putut plăti nici chiria pentru garsoniera în care stătea.



Cutremurătoare este și povestea unui om care a muncit o viață întreagă, iar la bătrânețe a rămas fără nimic.



După zeci de ani de muncă, Nucă Ionel figurează cu zero zile muncite. Din această cauză nu are pensie și nicio sursă de venit.



Cel mai înspăimântător gând după întâlnirea cu acești oameni este că oricui i se poate întâmpla. În capitală, sunt aproximativ 5000 de oameni fără adăpost, înregistrați la direcțiile de asistență socială. În realitate, numărul lor poate fi mult mai mare, deoarece pe timpul verii ei stau pe străzi, iar adăposturile îi cazează doar pe timpul nopții. Cifrele sunt din 2010, de atunci, nimeni nu a mai făcut o estimare. Primăria Capitalei a lansat în dezbatere publică Strategia locală privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei, dar în privința oamenilor străzii nu au găsit soluții. Asociațiile nonguvernamentale sunt singurele care depun eforturi pentru reintegrarea în societate a oamenilor fără adăpost, numărul lor depășește 100 în toată țara, însă șansele de recuperare pentru un om al străzii sunt invers proporționale cu timpul petrecut în stradă.