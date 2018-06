Potop în ţară! Alertă meteo de fenomene extreme: cod portocaliu de furtuni - HARTA

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, atenţionări nowcasting cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 13-06-2018 ora 17:35 până la : 13-06-2018 ora 18:30



In zona : Județul Gorj: Tismana, Runcu, Padeș, Peștișani;

Județul Gorj: : zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : averse ce vor avea caracter torenţial şi care vor cumula 35-40 l/mp, grindina de dimensiuni medii, intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie



Valabil de la : 13-06-2018 ora 17:15 până la : 13-06-2018 ora 18:15



In zona : Județul Caraş-Severin: Moldova Nouă, Mehadia, Teregova, Cornereva, Bozovici, Slatina-Timiș, Pojejena, Berzasca, Prigor, Armeniș, Luncavița, Iablanița, Sichevița, Măureni, Cornea, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Coronini, Eftimie Murgu, Gârnic, Domașnea, Lăpușnicel, Șopotu Nou, Cărbunari, Mehadica;

Județul Timiş: Recaș, Buziaș, Deta, Gătaia, Moșnița Nouă, Liebling, Jamu Mare, Denta, Sacoșu Turcesc, Banloc, Tormac, Moravița, Voiteg, Birda, Chevereșu Mare, Remetea Mare, Nițchidorf, Bucovăț;



Se vor semnala : averse de ploaie ce vor avea caracter torențial și care vor cumula 35...40 l/mp, grindină de dimensiuni medii, frecvente descărcări electrice.

Fenomene asociate : intensificări ale vântului

Observatii : sistemele convective se deplasează spre nord



COD GALBEN



Valabil de la : 13-06-2018 ora 17:30 până la : 13-06-2018 ora 18:30



In zona : Județul Suceava: Fălticeni, Liteni, Cornu Luncii, Udești, Mălini, Preutești, Baia, Forăști, Fântânele, Râșca, Boroaia, Vadu Moldovei, Rădășeni, Dolhești, Vulturești, Bogdănești, Bunești, Fântâna Mare, Hârtop;

Județul Botoşani: Botoșani, Dorohoi, Ungureni, Mihai Eminescu, Vlădeni, Vorniceni, Curtești, Răchiți, Ibănești, Șendriceni, Vârfu Câmpului, Dersca, George Enescu, Hilișeu-Horia, Broscăuți, Roma, Unțeni, Mihăileni, Nicșeni, Corlăteni, Leorda, Cândești, Cordăreni, Brăești, Văculești, Lozna, Dimăcheni, Bucecea;



Se vor semnala : Frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului,averse care vor atinge 20...25 l/mp,grindina de dimensiuni mici.

Observatii : Sistemul se deplasează de la vest spre est.



Valabil de la : 13-06-2018 ora 17:00 până la : 13-06-2018 ora 18:00



In zona : Județul Ialomiţa: Fetești;

Județul Călăraşi: Borcea, Jegălia, Unirea, Dichiseni;



Se vor semnala : intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie, grindină de mici dimensiuni, descărcări electrice

Fenomene asociate : averse ce vor cumula, izolat 20 l/mp