"Portocală" lovește din nou. Noi înregistrări explozive cu fostul procuror Negulescu

A aparut o nouă înregistrare cu fostul "paraditor" de la Ploiești, procurorul Negulescu, in care acesta ii explica unui avocat ca nu se incurca cu “panarame”, ci doar cu “smecheriti”.

Mircea Negulescu ii dezvaluie avocatului cum a bagat el frica in arabi, dupa ce l-a saltat pe fostul sef al ANAF Sorin Blejnar. Despre acelasi Blejnar, Mircea Negulescu se lauda ca pana la el “nu a fost bagat jos”.

Nu doar cu Blejnar se lauda “Zdreanta”. In aceeasi discutie, procurorul Negulescu a trecut in revista alte cateva dintre personajele celebre pe care le-a rezolvat, cum ar fi “tovarasul Ponta” si “tovarasul Blaga”. Este vorba, evident, despre fostul premier Victor Ponta si fostul ministru de Interne Vasile Blaga.

Iata discutia dintre Mircea Negulescu si avocat:

“AVOCAT: Uneori nu e suficienta o singura inregistrare. Stii mai bine decat mine, dragule.

MIRCEA NEGULESCU: Da, da. Nu, dar ti-am zis ca idee, stii? Eu ti-am spus-o..ti-am zis ca am intrebat-o. Voiam sa inteleg ce-l anima pe el in lupta asta si pe urma… Si de-asta am facut verificari pe toate persoanele pe care le-am avut in gospodarire, ma-ntelegi? Si tu ramasesei persoana cu care nu vorbisem, stii?

AVOCAT: Da, da,da.

MIRCEA NEGULESCU: Asa l-am sunat si pe Razvan Alexe si l-am intrebat tot pe Whatsapp: 'Bai, ai avut relatii cu arabii?' 'Bai, n-am avut', stii?

AVOCAT: Da…

MIRCEA NEGULESCU: 'Il stii pe asta?' 'Nu-l stiu' Si pe urma te-am intrebat pe tine: 'Bine, ma, il stii pe asta?' 'Da, domnule, e cutare'. Si atunci am facut doar legatura, ma-ntelegi?

AVOCAT: Da, maestre, dar mai zi-mi o chestie… Arabii au dosar la voi?

MIRCEA NEGULESCU: Nu, frate. Dar daca l-am luat pe Blejnar… Blejnar a facut o gramada de combinatii cu arabii, m-ai inteles?

AVOCAT: Da…

MIRCEA NEGULESCU: Si pe fructe si tot ce inseamna oameni, m-ai inteles? Si acum astia, daca l-am luat pe Blejnar, le e frica ca-i paradesc pe ei, ca ajung peste ei in martie. Cum as fi venit peste tine daca nu veneai tu la noi, m-ai inteles acuma?

AVOCAT: Da, te-am inteles. Si voiau boii sa se protejeze preventiv.

MIRCEA NEGULESCU: Vor sa se protejeze preventiv si atunci incearca sa faca o de-asta… Prima data… deci asta a venit si cu, cum sa-ti spun eu, si ca e ingerul meu pazitor, si ca poate el sa ma ajute. Dar el, de fapt, voia sa pun eu piciorul pe frana pe dosarul cu Blejnar, stii?

AVOCAT: Da, dar Blejnar nu cred ca a facut vreun denunt pana acum.

MIRCEA NEGULESCU: Poftim?

AVOCAT: Blejnar nu cred ca a facut vreun denunt pana acum si, dupa ce l-am vazut eu pe el, el nu o sa recunoasca si o sa mearga cu 'NU' in brate pana la…

MIRCEA NEGULESCU: Pai nu stim daca Blejnar a facut sau nu a facut vreun denunt. Problema e ca aia sunt speriati, da?

AVOCAT: Da, da, da…Dar se sperie degeaba si or sa piarda niste bani, pentru ca Blejnar, din ce l-am vazut eu, el nu a turnat nimic pana acum.

NEGULESCU: Mai vedem… Dar Blejnar pana acum nici nu a fost bagat jos.

AVOCAT: Blejnar are condamnare in prima instanta 5 ani la DIICOT la dosarul cu Codrut Marta.

NEGULESCU: Da…?

AVOCAT: Si nici macar nu exista dosar, pentru ca Blejnar nu a denuntat. Nu ar avea niciun rost sa fac eu vreun denunt mincinos. Singura chestie ar fi sa se laude ca te cunoaste.

MIRCEA NEGULESCU: Ce?

AVOCAT: Singura chestie ar fi sa se laude asta ca te cunoaste…

MIRCEA NEGULESCU: Da, ma…

AVOCAT: Si sa ia banii la arab…

MIRCEA NEGULESCU: Da, ma, da…

AVOCAT: Intelegi…?

MIRCEA NEGULESCU: Il blocheaza pe arab, da.

AVOCAT: Pentru ca, daca arabul nu are dosar la tine si eu iti fac denunt mincinos, nu-l ajuta cu nimic pe arab.

AVOCAT: Da, tati, am inteles. Auzi…?

MIRCEA NEGULESCU: Eu, despre prosti, ce sa zic…?

AVOCAT: Asa se face un santaj…

MIRCEA NEGULESCU: Mie-mi place sa fac de-astia smecheri. Ai vazut…tovarasul Blaga, tovarasul Ponta, tovarasul Blejnar.

AVOCAT: Am vazut, dom’ procuror, da…

MIRCEA NEGULESCU: Smecheriti, nu panarame…”