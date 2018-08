Portalul Leului se activează! Ce se întâmplă în Univers pe 8.08.2018 şi cum te afectează

Eclipse, 7 planete retrograde si semnale luminoase solare ne impacteaza acum in fel si chip, pe unii mai mult, pe altii mai putin in functie de unde este fiecare in propria calatorie, iluminare si evolutie. Oricum, chiar si cei mai iluminati si evoluati simt treziri majore, eliberari si schimbari in constiinta.

In fiecare an, in a 8 a zi a lunii a 8 a anului, deci pe 8 august, are loc o aliniere cosmica numita "Portalul Leului".



Poarta Leului este un moment in care o energie cosmica crescuta curge intre taramurile fizice si spirituale.



Se numeste Portalul Leului sau Poarta Leului pentru ca se intampla in timp ce Soarele se afla in zodia Leului. Leul ca si semn zodiacal este asociat cu centrul inimii si reprezinta o expresie individualizata a divinului.



Acest portal este marcat de alinierea dintre Pamant, steaua Sirius si Centrul Galactic. Astfel, acest portal ne aduce frecvente foarte inalte de energie.



Aceste vibratii incredibil de elevate ne infuzeaza cu o crestere spirituala puternica ce ne ajuta sa ne transformam si sa ne manifestam visele in realitate mult mai rapid. Portalul Leului ne aduce o noua constientizare, trezire, inceputuri si oportunitati.



Steaua Sirius se aliniaza direct cu piramidele din Giza si din perspectiva noastra de pe Pamant, se vede cum Sirius (cea mai stralucitoare stea pe care o putem vedea) vine mult mai aproape de Pamant.



Cand acest aliniament se intampla, exista o cantitate intensa de lumina ce coboara asupra pamantenilor ce le trezeste ADN-ul, activeaza campul energetic uman pentru upgradare si transmite frecvente inalte vibrationale si coduri de trezire spirituala.



