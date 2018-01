Pop:”Un profesor care este exclus din învăţământ nu trebuie să mai intre în sistem o perioadă”

Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat vineri că ar trebui ca un profesor care este exclus din învățământ să nu mai poată intra în sistem, cel puțin o perioadă. El a făcut referire la profesorul din Sibiu, acuzat că s-ar fi masturbat în fața elevilor, în timpul orei de Religie.

Întrebat dacă este mulţumit de rezultatele anchetei de la Sibiu, unde un profesor de religie şi-a dat demisia după ce imagini în care s-ar masturba în faţa elevilor au apărut în în spaţiul public, ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a spus că un profesor exclus din învăţământ nu ar trebui să mai poată intra în sistem o perioadă, scrie Mediafax.



„Nu pot să vă spun acum care va fi finalul anchetei de la Sibiu. Este un caz greu, dar sunt convins că alături de colegii mei putem să rezolvăm, modificând Legea Educaţiei Naţionale în aşa fel încât un profesor care este exclus din învăţământ să nu mai poată intra în sistem o perioadă de timp. Astăzi, dacă avem o situaţie de violenţă în şcoală a unui cadru didactic, vine la concurs în toamnă şi poate să ocupe acel post pentru că nu are nicio interdicţie. Codul Muncii spune că dreptul la muncă este unul garantat, de aceea avem nevoie de completarea Legii Educaţiei Naţionale şi în acest punct a Statutului Cadrului Didactic”, a precizat Pop.



Ministrul a spus că nu este nemulţumit de modul cum a decurs comunicarea cu unitatea de învăţământ din Copşa Mică.



„În cazul de la Sibiu, dacă era o comunicare între diriginta clasei respective şi conducerea şcolii, am fi aflat ieri, nu azi dimineaţă la prima oră”, a spus ministrul.



Totodată, ministrul Pop a fost întrebat dacă este oportună interzicerea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs atâta timp cât elevii le pot folosi ca să imortalizeze astfel de cazuri de violență în școli, Liviu Pop a apreciat că există și alte dispozitive sau metode care ar putea să conducă la reducerea violențelor în școli.



„Strategia privind combaterea violenţei în şcoală are şi alte elemente care vor fi introduse în perioada următoare în aşa fel încât să nu mai avem nevoie ca un elev sau un profesor să filmeze acte de violenţă, să avem alte metode mult mai clare. (…) Supravegherea video, consilierea, prezenţa unui cadru didactic suplimentar, a unui părinte. Sunt foarte multe lucruri care se pot face. Noi am introdus aceste prevederi pentru a-l face pe elev atent la ore. Elevul timp de 50 de minute să se concentreze la ore, să nu existe alte lucruri care să-l deranjeze în actul de predare. Dreptul elevului la educaţie nu poate fi îngrădit de absolut nimeni”, a comentat ministrul Educaţiei.



Potrivit lui Pop, telefoanele mobile nu vor fi interzise, putând face parte din procesul de educaţie.