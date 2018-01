Ponturi pentru o partidă de sex de excepție!

Oricat de talentat ai fi, cand e vorba de sex, niciodata nu strica o idee noua, care sa surprinda foarte placut si care sa faca din partida respectiva de sex ceva special, mai ales daca esti intr-o relatie de lunga durata, in care rutina se instaleaza dupa o anumita perioada.

Site-ul Huffingtonpost.com reda un top 10 ponturi ca sa ai o partida de sex exceptionala.

1. Vorbeste despre sex

Daca esti intr-o relatie si au trecut primii doi-trei ani, cu siguranta va confruntati cu o oarecare rutina. Rupe-o si deschide discutia despre sex: vorbeste despre ce ti-ar placea sa faceti impreuna, intreab-o si pe ea cum i-ar placea s-o atingi si incercati amandoi sa va intoarceti la discutiile voastre de inceput, pline de pasiune.

2. Mananca sanatos

Poate ca nu suna ca un pont adevarat despre cum si ce sa faci in pat, dar conteaza mai mult decat crezi! O alimentatie sanatoasa are influenta directa asupra libidoului tau si implicit asupra erectiei, iar amandoua stau la baza unei vieti sexuale reusite.

3. Ajut-o la treburile casnice

Se pare ca nimic mai mult nu-I influenteaza comportamentul sexual fata de partener, decat atunci cand il vede ca e dedicat si ca n-o lasa sa faca singura toata treaba in casa. Ajut-o, implica-te activ, spala vase, da cu aspiratorul si… seara, in dormitor, vei acea surprize de proportii!

