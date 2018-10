Ponta, despre PSD, după referendum: "Va deconta politic! Dragnea, un laş, nu îşi asumă nimic"

Ponta si Dragnea

Victor Ponta a vorbit, în exclusivitate, la Realitatea Tv, despre viitorul PSD, după referendum. Astfel, fostul premier spune că în partid este haos total, iar în final, formaţiunea va deconta politic rezultatul! Totodată, acesta l-a criticat dur pe Dragnea, spunând că acesta esta un laş care nu îşi asumă nimic, întrucât nu a avut curajul să iasă public după referendum, ci a dat bir cu fugiţii.

Victor Ponta a declarat la Realitatea Tv că PSD nu mai are viaţă de partid, ci este un instrument pentru Liviu Dragnea:

"M-am gandit azi că timp de 17 ani am fost în PSD, mereu luni dimineaţă era BPN. Toata Romania se uita să vada ce o să fie, de fiecare data, într-o zi de alegeri ieşea liderul partidului. Astăzi a ieşit Codrin, nu PSD. Era BPN, veneau liderii, începi să vezi analiza rezultatelor, vedeam ce e de facut, într-un judeţ avem mai mult, in altele mai puţin. PSD nu mai are viata da partid acum, ci este instrument pentru Dragnea", a mai spus acesta.

Acesta a mai spus că luni, Parlamentul şi Guvernul au lucrat pentru Dragnea:

"Este o paralizie la nivelul creierului, la Psd este un cor, mintea a paralizat. Dragnea a fugit şi la instanta, pai nu are bani să se împrumute pentru un avocat? Genul acesta de sfidare... I-am văzut azi la Parlament, parcă i-a bătut cineva dar nu recunoşteau. Îmi venea să spun "Domle, ce aţi făcut, iar aţi înfrânt?".

Pe de altă parte, Ponta a mai făcut refreire la performanţele electorale ale PSD, din anii trecuţi:

"Deci PSD avea cele mai bune Guverne: Ponta, Geoană. Aia s-a terminat de când cu Guvernul Dăncilă. Apoi, PSD avea cea mai bună guvernare. PSD -ul pe care l-am condus eu a adus 8 milioane de oameni la vot. Să zicem că absenteismul nu contează, dar la alegerile prezidenţiale au votat 12 milioane de oameni, la referendum, pe o temă de interes, doar 3 milioane?"

În final, Ponta a mai afirmat că PSD va deconta politic, şi nu Dragnea:

"PSD va deconta politic, pentru că Dragnea nu va deconta politic. Dragnea nu uita si nu iartă pe nimeni il va executa politic si pe Bădălău. Dragnea e un laş, nu îşi asumă nimic. Credeţi că mie mi-a fost uşor să îl sun seara, la 20.00, pe Klaus Iohannis? Nu mi-a fost usor sa il sun să îi spun "domnule, succes!", a mai spusn Ponta, la Talk News.