Ponta trimite ANAF la nunta lui Dragnea jr: "o adunare ca în filmele cu mafioți sicilieni"

Nunta Dragnea Jr

Victor Ponta spune că ANAF ar trebui să înceapă impozitarea nunților cu cea a fiului lui Liviu Dragnea. Nunta lui Dragnea jr. a fost, de fapt, "o adunare ca în filmele cu mafioți sicilieni", susține fostul premier.

”Ideea cu impozitarea darurilor de la nunta este gresita ca principiu ( toti mergem la 100 de nunti si dam un cadou iar cei 100 la care am fost vin la nunta noastra - nu e vorba de o operatiune clasica prin care obtii venituri ca nu te insori in fiecare zi) / este ilegala si imposibil de aplicat /

Nu inteleg de ce unii oameni nu invata niciodata macar din propriile greseli ( nu am uitat cum am vrut sa impozitam bacsisul de la restaurante si a iesit un haos - pana am dat inapoi )!

Ps - daca tot le-a venit aceasta idee creata ANAF cred ca ar trebui cu inceapa cu vetificarea si impozitarea darurilor de la nunta lui Dragnea Jr - cu “Nasul” Stanescu si Socrul Mare Daddy ( plus 1000 de invitati veniti de frica sa nu fie scrisi pe lista neagra ca au chiulit) sigur ca acolo nu a fost o nunta ci o adunare ca in filmele cu mafioti sicilieni / iar darul de nunta poate ca a fost o mita pentru Socrul Mare sa ii tina sau sa ii puna in functii pe “nuntasi” / iar banii de la Nasul Mare poate au fost o clasica spalare de bani / plus ca nu stiu alta nunta in Romania la care darul a fost intre 1000 si 10.000 euro ! Hai Misa - ai curaj?”, scrie Victor Ponta pe Facebook.

Inițiativa spectaculoasă a ANAF a primit joi critici și de la ministrul Finanțelor. Eugen Teodorovici a atacat ANAF după ce a aflat, din presă, că s-au trimis declaraţii de impunere pe care cei căsătoriţi după 2013 ar trebui să le completeze cu prestatorilor de servicii de la nuntă, pentru a fi impozitaţi.

"Este în temeiul legal, numai că pe o listă de priorităţi a ANAF-ului este undeva mult, mult în jos. ANAF-ul avea multe alte lucruri de făcut înantea acestei măsuri. Întrebarea care se pune este de ce tot timpul ANAF-ul reacţionează şi nu acţionează?", a comentat ministrul Finanţelor pentru DCNews.

"Este o imbecilitate a celor de la ANAF. (...) Ca să fi proactiv să spui domnule de azi înainte toţi cei care au de gând să se căsătorească prin cununie civilă trebuie să declare, ca omul să ştie. Asta ar trebui să fie abordare corectă a ANAF-ului", a mai spus Teodorovici.