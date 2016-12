Ponta: SRI a dat o notă care confirma că Shhaideh nu are probleme privins securitatea naţională

Fostul prim-ministru Victor Ponta susține că înainte să o numească pe Sevil Shhaideh secretar de stat și apoi ministru a solicitat și primit de la SRI o notă în care se confirma faptul că nu există informații privind probleme de siguranță națională sau încălcare a legii în cazul premierului propus.

"Până să răspundă oficial serviciile (dacă vor răspunde) vreau să fac eu publice următoarele informații: înainte să o numesc pe doamna Sevil Shhaideh secretar de stat la MDRAP am solicitat și primit de la SRI o notă prin care se confirma faptul că nu există informații privind probleme de siguranță națională sau de încălcare a legii — deci pozitiv! La momentul desemnării doamnei Shhaideh pentru funcția de ministru al Administrației și Dezvoltării Regionale ( în 2015) am parcurs aceeași procedură și am primit același răspuns/ altfel nu aș fi făcut propunerea, iar dl Klaus Iohannis (care primea exact aceleași materiale ca și mine) nu ar fi emis decretul de numire în funcție. Nu cunosc detalii referitoare la cazul concret al acordării cetățeniei române către soțul doamnei Shhaideh/ știu însă cu siguranță că decizia Comisiei din cadrul Ministerului Justiției (formată din magistrați) se ia doar după primirea unui aviz de siguranță națională de la SIE și SRI", a scris joi Ponta, pe Facebook.

El a adăugat că președintele Klaus Iohannis a amânat decizia de desemnare a lui Sevil Shhaideh nu din cauza unor informații de la servicii, ci din motive politice.

"Este o mare greșeală să lăsăm ca structuri nepolitice ale statului să fie folosite ca pretext pentru șicane demagogice și orgolii stupide. Klaus — poporul are dreptul să aleagă pe cine dorește fără să dea explicații cuiva (dovadă că te-a ales și pe tine președinte)! Acum poporul a votat ca PSD și ALDE să formeze viitorul Guvern! Respectă această decizie sau pleacă — te asigur că nu se vor strânge să te regrete mai mult decât cei 10 oameni care s-au strâns ieri pentru Dacian Ciolos", a încheiat Ponta.