Ponta, sfat pentru Dragnea: Mitingurile PSD n-au adus nimic bun

Victor Ponta comentează ironic ideea PSD de a organiza poroteste: când am organizat miting pentru Constantin Nicolescu, de la Pitești, a primit o pedeapsă mare, a declarat fostul premier într-o emisiune TV.

”Eu am experiențe neplăcute cu mitingurile PSD. Îmi aduc aminte cu Constantin Nicolescu, de la Argeș, am fost acolo și l-am susținut. Apoi, a primit o pedeapsă uriașă. Poate dacă nu ne duceam, nu primea acea pedeapsă. Apoi, a fost cel de pe stadion (lansarea campaniei prezidențiale a lui Victor Ponta din 2014 ), când am pierdut algerile. Pe baza propriei experiențe, nu prea am încredere în mitingurile PSD.”, a spus Victor Ponta la B1 TV, citat de stiripesurse.ro.

La sedința CEX al PSD de vineri, liderii partidului au decis să lase la mâna fiecărei filiale decizia de a organiza mitinguri pentru susținerea progamului de guvernare și a Executivului.