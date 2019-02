Ponta, reacție explozivă: "Festival de nesimțire și incompetență"

Atacuri nimicitoare lansate de liderul Pro România, Victor Ponta, la PSD, după desemnarea lui Răzvan Cuc ca și candidat la funcția de ministru al Transporturilor.

"In ultimii 20 de ani PSD a fost votat de multi romani deoarece a guvernat profesionist si eficient in 2000-2004 si 2012-2015!

Acum PSD ofera cel mai grotesc si ridicol spectacol - sub ordinele ”odiosului” Dragnea si cu semnatura “sinistrei” Dancila schimba guverne si ministri ca pe sosetele lui Arsene!

Din acest motiv am construit ProRomania/ am adus deja cei mai buni oameni care au performat in actul de guvernare/ ne pregatim echipa si proiectele!