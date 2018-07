Victor Ponta răspunde la atacul lui Vasile Dâncu: "Să scape de Dragnea și grupul lui infracțional"

Sociologul Vasile Dâncu susține că prin politica pe care o duce Victor Ponta nu face decât să sprijine PSD. Ponta îi dă replica și îi spune că are doar parțial dreptate pentru că el sprijină PSD, însă nu partidul condus de oamenii lui Liviu Dragnea.

Victor Pontanu crede că PSD poate să se elibereze de Dragnea din interior, iar dacă PSD decide sa se sinucida odata cu Dragnea "eu si colegii mei construim o salvare pentru toti cei care au nevoie de o forta politica de centru".

"Vasile Dincu are doar partial dreptate - eu am sprijinit mereu PSD din convingere si cu toata inina si puterile mele ( nu "fara sa imi dau seama")! Si am aratat ca PSD a fost capabil sa guverneze bine tara, sa aiba o viziune pentru Romania / iar cand situatia mea personala a fost de natura sa faca rau Partidului am demisionat ca sa il ajut ( nu sa il trag dupa mine) - asta am facut pana cand PSD a fost confiscat de Grupul de pedisti ai peremisti condusi de Dragnea si Dancila!

Daca PSD o sa inteleaga ceea ce spune chiar si Vasile Dincu si se va reintoarce de la drumul populist si retrograd pe care este acum : foarte bine! O sa ma bucur foarte tare .

Dar asta inseamna sa scape de Dragnea si grupul lui infractional, sa termine cu baronii pe care ii uraste toata lumea, sa abandoneze temele peremiste si populiste, sa aduca inapoi in Guvern profesionisti in locul marionetelor si analfabetilor de care rade toata tara si Mapamondul !!!

Si mai trebuie ceva : ca oamenii din PSD sa nu isi mai vanda constiinta, votul in CEX si sustinerea publica pentru banii murdari si functiile umilitoare cu care ii cumpara Dragnea ( no offence Vasile)!

Eu nu mai cred ca PSD poate sa se elibereze de Dragnea din interior - deja a stricat prestigiul de "buna guvernare si oameni pregatiti" si a facut lucruri mult prea rele ca sa il apere pe Liviu si pe baroni de Justitie, starnind ura si respingerea prea multor oameni din tara !

Daca insa PSD decide sa se sinucida odata cu Dragnea eu si colegii mei construim o salvare pentru toti cei care au nevoie de o forta politica de centru - stanga moderna si europeana, capabila sa guverneze bine si sa aduca din nou DEZVOLTARE Romaniei! Asta va face #ProRomania !", arată Victor Ponta, pe pagina de Facebook.