Ponta:"Nu mă lăsați să uit că am greșit când am stat alături de pesediști"

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a afirmat sâmbătă, la lansarea candidaţilor partidului pentru alegerile europarlamentare, că locul său şi al colegilor săi din Pro România nu va fi alturi de cei pe care îi critică acum.

După ce participanţii la lansare au vizionat un film în care apăreau lideri ai PSD în situaţii care au fost criticate de opinia publică, Ponta a spus că a dorit rularea acelui film pentru că atunci când a stat lângă ei, a greşit foarte tare. “Vă rog să nu mă lăsaţi să uit acest lucru!”, le-a cerut el celor prezenţi.

"Am fost odată pe stadion cu foarte mulţi oameni şi foarte mulţi au înțeles că e vorba de aroganţă, de sfidare, foarte mulţi au înţeles pe bună dreptate că în loc să fiu între oameni am încercat să fim deasupra lor. (…) Să nu facem de două ori aceeaşi greşeală! Cred că modestia e mai importantă, că realismul e a mai important", a afirmat el.

Ponta a acuzat “cea mai dură campanie împotriva apartenenţei României la Europa” şi a avertizat că există riscul repetării crizei economice.

Referindu-se la unii dintre cei care l-au criticat atunci când era prim-ministru, el a spus că aceştia au învăţat “că întotdeauna se poate mai rău”.

“Cea mai imprtantă provocare în acest moment, pentru noi toţi cei din Pro România, este că nu ne întoarcem niciodată în timp, nu ne întoarcem niciodată faţă de cei pe care azi îi criticăm. E un proiect de viitor, nu un proiect care să ne întoarcă în timp” a spus Ponta, răspunzându-le celor care acuză că urmaază o alianţă cu PSD.

“De ce locul nostru nu este alături de cei pe care-i criticăm, de ce nu putem fi din nou împreună” a întrebat retoric Victor Ponta, argument fiind imagini cu LIviu Dranea invitând un jurnalist în baie, dar şi cu Viorica Dăncilă făcând afirmaţii sau gesturi catalogate drept gafe de către opinia publică, precum şi cu alţi reprezentanţi ai PSD.

“Dace eu o să uit, să nu mă lăsaţi dumneavoastră să uite”, s-a adresat el sălii.

Atunci când am stat lângă ei, am greşit foarte tare vă rog să nu mă lăsaţi să uit acest lucru”.

El a spus că "nimeni nu poate să teleormanizeze România şi nimeni nu poate să conducă ţara noastră cu un Fidesz cu accente de Dâmboviţa".

"200.000 de euro intră azi în coturile unui partid politic care foloseşte acei bani pentru campanii împotriva noastră, pentru postaci. (...) Când stăteau lîngă mine pe scenă de nu mai aveam loc să respir, nu mai eram securist şi mason, acum am aflat chestia asta. Depinde doar de noi să dovedim că putem face lucrurile bune pe care le-am făcut, că învăţăm din greşeli. (...) Cred că dacă ne ţinem de ce am pornit, Pro România va fi în 2020 principalul partid de centru-stânga şi în 2024 va fi principalul partid al ţării. Nu am făcut Pro România pentru alegerile pentru PE. Nici măcar pentru prezidenţiale şi pentru locale. L-am făcut a avea un proiect în care să muncim împreună pe termen lung”, a afirmat el.

„Niciun lider politic nu-şi târăşte partidul şi echipa pentru problemele personale. Niciun lider politic adevărat nu-şi ia echipa cu el la tribunal”, a declarat Victor Ponta, adăugând: „Niciodată nu voi fi pentru dumneavostră o povară, o ruşine şi o jenă, nu o să vă iau niciodată să mă apăraţi pentru problemele mele personale".

„Nu am văzut niciodată ca în 2019 mai multă corupţie instituţionalizată. Acum se fură cu ordonanţa de urgenţă, se fură cu hotărârea de guvern şi se fură fără frică pentru că cei care o fac ştiu că o să vină o ordonanţă, o sâ vină Curtea Constituţională, o să rezlove cineva”, a spus fostul premier.

Ponta a subliniat că dacă la referendum, pe 26 mai, va fi întrebat dacă e de acord ca oamenii politici condamnaţi să nu mai ocupe o funcţie publică va vota "pentru". El a spus că va vota şi pentru ca legile din justiţie să nu mai fie schimbate prin ordonanţe de urgenţă

„Dacă tot întreabă domnul Iohannis pe bună dreptate poporul dacă e de acord să nu mai dăm ordonanţe pe domeniul justiţiei, în acelaşi timp trebuie să întrebe poporul şi să votăm da să nu se mai da ordonanţe în domeniul fiscalităţii”, a afirmat el.

Ponta a adăugat că oamenii de afaceri din România nu trebuie să se mai teamă că între Crăciun şi Revelion se schimbă legile şi să constate peste noapte că au de plătit noi taxe.