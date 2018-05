Ponta, critici la adresa moțiunii de cenzură a lui de Orban. În ce condiții ar vota-o

Victor Ponta susține că partidul său nou înființat, Pro România, ar vota o moțiune de cenzură depusă de PNL doar în condițiile în care s-ar forma o majoritate ad-hoc care să susțină un Guvern pentru președinția UE.

”Am văzut că cică sunt pe mână cu Iohannis. Ultima dată când m-am văzut cu domnia sa a fost la CSAT din 2015. După care am aflat cum Dragnea îl tot vizita. Iohannis are un electorat de Dreapta și anul viitor are alegeri. Dacă ajung în turul II Dragnea cu Iohannis, eu îl votez pe Iohannis. Nu suntem nici prieteni, nici adversari. Dacă PSD face un Guvern bun, îl sprijinim. Dacă e slab, suntem contra”, a declarat Victor Ponta, la Realitatea TV.

Fostul premier a afirmat că ar sprijini o moțiune de cenzură dacă ar fi vorba despre intenția de a se forma un Guvern pentru președinția UE.

”Orban vrea să facă moțiune de cenzură. Foarte bine. Dacă spune că să facă o moțiune ca să bifeze ceva, nu ne interesează. Dacă zice să o dea jos pe Dăncilă și să vină un Guvern Orban... 'Care Guvern Orban?! Că nu am văzut că aveți o politică, o alternativă'. Dacă se formează o majoritate ad-hoc din care nu pot lipsi cei de la PSD, ALDE, sau din Opoziție care să susțină un Guvern pentru președinția UE, că Centenarul a trecut, sigur că-l sprijinim", a precizat Ponta.

”Vreți să vă spun ceva? Cred că va mai fi un Guvern până la 1 ianuarie”, a mai menționat președintele Pro România.