Ponta:"Moldovenii trebuie să-și decidă singuri soarta, nu jocurile ascunse ale marilor puteri"

Liderul Pro România Victor Ponta susține marți, pe Facebook, că România „trebuie să acționeze imediat” și să ceară „imperativ” ca „soarta și drumul în viitor al Republicii Moldova să fie decise de către cetățenii săi prin vot liber și nu de jocurile ascunse ale Marilor Puteri”.

Ieșirea fostului premier vine după ce Viorica Dăncilă a afirmat că trebuie să existe un punct de vedere comun cu privire la situația din Republica Moldova, precizând că va discuta în acest sens la Ministrul de Externe și Administrația Prezidențială.

„Romania trebuie sa actioneze IMEDIAT - si trebuie sa ceara imperativ un singur lucru: soarta si drumul in viitor al Republicii Moldova sa fie decis de catre cetatenii sai prin vot liber - nu de jocurile ascunse ale Marile Puteri sau de politicieni locali ambitiosi si egoisti!

Inca din 1990 romanii de peste Prut au trait cu pericolul reintoarcerii in zona de influenta si dominatie politica a Rusiei / in toti acesti ani Romania a sprijinit drumul spre Vest - spre Europa al Republicii Moldova / nu avem dreptul sa asistam pasibili la o criza care risca sa arunce totul in haos si sa lase prada Moldova celor care vor sa o reintoarca spre Est !