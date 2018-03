Ponta: "Le-am zis lui Ghiţă şi Udrea.. primii pe care îi bagă Kovesi în puşcărie sunteţi voi doi"

Victor Ponta a declarat într-un interviu acordat ştiripesurse.ro, că în 2013 Sebastian Ghiţă şi Elea Udrea au venit la el, acasă, pentru a discuta despre numirea procurorilor şefi. Udrea i-a transmis ca presedintele Traian Basescu este de acord cu toate cele trei numiri. Ponta a mai afirmat ca existau intalniri, in acest context, la vila de protocol K2, la care participa el, Liviu Dragnea, Gabriel Oprea, Sebastian Ghita, George Maior si Florian Coldea.

"Si atunci e adevarat ce v-a spus doamna Udrea, care a venit cu Ghita la mine acasa (la bloc - n.r.). Mi-a zis ca a vorbit cu presedintele si (acesta - n.r.) este de acord cu propunerile, inclusiv cu Nitu, pe care Basescu spusese ca nu il va numi. Mi-a zis ca Alina (Bica) este o fata extraordinara. Si atunci am facut premonitia:"Sebi, Elena, primii pe care ii baga Kovesi in puscarie veti fi voi doi. "Ea a zis 'nu, o sa fie bine'" a povestit Ponta.

"Asta a fost toata povestea. In final, a doua zi, am facut propunerile. Eu nu am vorbit direct cu Traian Basescu. Au fost numiti toti trei: Nitu, Bica si Kovesi. Liviu Dragnea m-a sustinut pentru ca a zis 'Morar a facut dosarul Referendumul, Morar mi-a facut dosar.' 'Kovesi i-a dat NUP lui Iliescu, nu poti sa zici ca e anti-PSD.' Asta a fost argumentul lui. Era convins ca daca pleaca Morar si vine Kovesi se termina cu dosarul ala", a mai relatat el, potrivit stiripesurse.ro.

El declarase si ca discutiile au avut loc initial in celebra locatie K2, vila de protocol a SRI, dupa ce Ponta s-a pus ministru interimar la Justitie, ca urmare a demisiei Monei Pivniceru. "Ne-am intalnit, pentru ca acolo ne intalneam des, la K2 - eu, Liviu Dragnea, Sebastian Ghita, Gabriel Oprea, George Maior, Florian Coldea. Era o locatie mai discreta. Avea protectie, nu puteai sa ne fotografiezi"