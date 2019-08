Ponta, ironie pentru Dăncilă. "Nu poţi să guvernezi fără vot în Parlament"

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a comentat, miercuri, mesajul preşedintelui Klaus Iohannis ca Guvernul să obţină o nouă confirmare în Parlament şi a amintit că aşa a făcut şi el când era prim-ministru, considerând că nu se poate guverna fără un vot în Parlament la schimbarea structurii politice a Executivului.

"Domnul Iohannis a transmis câteva mesaje. Doamna Dăncilă trebuie să meargă în Parlament, asta tot spun de câteva zile, pentru că am fost în situaţia asta. Am fost prim-ministru, a ieşit PNL de la guvernare, m-am dus în Parlament şi am obţinut votul. După aceea, a ieşit UDMR de la guvernare, am cerut votul. Nu poţi să guvernezi fără să ai un vot când se schimbă structura politică. Al doilea mesaj pe care l-a transmis domnul Iohannis este legat de ceea ce se spunea că e un blat cu Viorica Dăncilă. Domnul Iohannis ne-a arătat clar că nu e şi că cei care îi spun Vioricăi Dăncilă 'lasă că avem noi înţelegere cu Iohannis' au dezinformat-o. Şi trei, că trebuie să avem cât mai repede un guvern stabil, competent şi care să se apuce de treabă. Povestea USR că se spală pe mâini, că ei nu intră la guvernare decât după anticipate este o păcăleală pentru alegătorii lui, nu este o soluţie reală la problema noastră", a declarat Ponta la România Tv.



El a mai precizat că Viorica Dăncilă nu are experienţă în Parlament şi se lasă 'păcălită foarte uşor'.







"Logic şi de bun simţ este: a ieşit cineva din compoziţie, m-am dus la vot. Negocierile sunt înainte, că dacă nu faci 233 de voturi, cum să negociezi după. Ar trebui înainte, doamna Dăncilă. Am văzut că nici nu are experienţă, nu a fost parlamentar. I-ar trebui vreo 40 de parlamentari. Ce o să facă? O să ia 40 de parlamentari de la Opoziţie să-i pună miniştri pe toţi? E nerealistă chestia asta. Doamna Dăncilă se lasă păcălită foarte uşor. În PSD sunt foarte mulţi oameni care ştiu că pot să-i ia locul dacă nu intră în turul 2 şi nu o să intre în turul doi", a adăugat Ponta.



Potrivit lui Ponta, Viorica Dăncilă nu trebuia să candideze la prezidenţiale, ci să se ocupe de conducerea partidului şi a Guvernului.



"Dacă Dăncilă nu mai candidează, suntem dispuşi să votăm un guvern restructurat. Dacă se restructurează Guvernul, se face un guvern jumătate, să mai deparazităm , da, de ce să nu susţinem", a mai spus Ponta, întrebat în ce condiţii ar susţine Guvernul.