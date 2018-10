Ponta, ironic: Dăncilă a dat OUG şi a fugit. Din păcate, nu avem acord de extrădare cu Dubaiul

Fostul premier Victor Ponta a criticat-o pe Viorica Dăncilă pentru că a dat o ordonanţă de urgenţă pe legile Justiţiei apoi a ales să plece din ţară.

"Sunt zone de activitate unde e mai bine să nu dai OUG, iar justiţia este una dintre ele. Dacă tot adopţi o lege, OUG în cazul de faţă, trebuie să o faci după o consultare cu cei implicaţi. Proiectul a fost trimis spre avizare vineri seara şi adoptat luni. Este o bătaie de joc! Ideea aceea că PSD are specialişti, care ştiu să lucreze, nu mai există. E gata! Partidul nu mai are astfel de oameni şi cei care sunt acum se chinuie şi ei să lucreze şi o fac cât se pricep, o fac după ureche", a declarat Victor Ponta, într-o conferinţă de presă, notează adevarul.ro.



Fostul premier a avut şi mai multe ironii la adresa Vioricăi Dăncilă pe tema ordonanţei date pe legile Justiţiei. "Interesant este că doamna Dăncilă a dat OUG şi a fugit. Din păcate, noi nu avem acord de extrădare cu Dubaiul, deci nu o putem aduce în ţară să ne explice ce scrie în OUG. De altfel, eu cred că ea nici nu ştie ce scrie în OUG, ea fiind negociată şi duminică seara la sediul PSD. Să negociezi OUG duminică noaptea la partid şi să o dai a doua zi dimineaţa este o bătaie de joc! Am făcut parte din multe guverne ale PSD, la fel ca domnul Ioan Rus, dar aşa bătaie de joc nu am văzut. Iar în ceea ce priveşte OUG, nici eu, nici dumneavoastră nu ştim ce cuprinde, că nu am văzut-o. Ne-a zis domnul Toader Tudorel şi n-avem decât să-l credem pe cuvânt", a mai spus Victor Ponta.