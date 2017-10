Ponta îl avertizează pe Tudose: "O să vină angajaţii peste primar să-l omoare! Iei contribuţiile?!"

Fostul premier Victor Ponta și-a exprimat miercuri speranța că prim-ministrul Mihai Tudose va renunța la ideea trecerii contribuțiilor sociale în sarcina angajaților, măsură pe care a catalogat-o ca pe "o aberație".

"A oprit aberația cu TVA split, a oprit aberația cu impozitul pe gospodărie, sper să oprească și aberația asta cu trecerea contribuțiilor la angajat. Că aici vorbim de fiecare angajat (...). O să vină angajații peste primar, să-l omoare: domnule, ce faci, ne iei contribuțiile? Păi nu vă iau eu, vă ia Dragnea cu Olguța. Sper să oprească și chestia asta", a spus Victor Ponta.

Referindu-se la Pro România, el a menționat că formațiunea politică se constituie ca o alternativă la PSD și PNL. Ponta a punctat faptul că liderii acesteia au experiență în ceea ce privește actul de guvernare, dar a precizat că Pro România nu este interesată să intre la guvernare, preferând să construiască "un altfel de discurs politic" până în anul 2020.

"Trebuie să existe o alternativă la PSD și PNL. În acest moment nu există o alternativă la aceste două mari partide. (...) Noi știm — conducând multe instituții publice o perioadă destul de lungă — eu, unul, sigur știu ce am făcut bine pe zona economică și socială, știu și ce am făcut greșit. Adică am învățat și din greșelile mele, la fel și Daniel (Constantin — n.r.), la fel, Sorin Cîmpeanu și ceilalți. (...) Dacă PSD-ul continua să guverneze profesionist, nu era nevoie de Pro România. Din păcate, tare prost, groaznic a fost 2017 și e păcat, pentru că ce n-ai putut să faci în 2017 nu poți să faci în alt an", a afirmat Victor Ponta.