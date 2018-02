Ponta îi răspunde lui Dragnea: Vorbea în oglindă când zicea de şantajişti. Cu Kovesi a fost iubire

Fostul premier Victor Ponta a răspuns acuzaţiilor liderului PSD după ce Liviu Dragnea a spus că nu îi place să converseze cu turnătorii şi şantajaştii. Ponta a precizat că Dragnea vorba "în oglindă" şi că acesta o avea drept prietenă în DNA pe Laura Codruţa Kovesi.

"Vorbea în oglindă Dragnea, care e mincinosul naţional. Aţi văzut, a zis că am denunţ, aţi văzut că nu e niciun denunţ", a declarat, luni seară, fostul premier, la ieşirea de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.



Întrebat dacă are "prietene la DNA", Victor Ponta a răspuns: "Doar domnul Dragnea. Cred că o are pe doamna Kovesi. Dar s-ar putea să nu mai ţină mult. A fost numai a lui Dragnea (prietenă -n.r.). Era iubire acolo".



Reacţia fostului lider de la Palatul Victoria vine după ce Liviu Dragnea a precizat, luni, că Victor Ponta i-a făcut o plângere penală în care îl acuză de intimidarea martorilor, urmând sfatul celor două prietene pe care le are în DNA, el arătând că nu îi place să converseze cu turnătorii şi şantajaştii şi că Ponta „nu ştie în ce s-a băgat”, notează mediafax.ro.