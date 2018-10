Ponta iese la atac: "Viitorul resurselor naturale ale României nu poate fi decis de două persoane"

Preşedintele partidului Pro România, Victor Ponta, a anunţat că membrii acestei formaţiuni nu vor susţine în Parlament proiectul legii offshore, iar în ce priveşte directiva europeană privind combaterea spălării banilor va fi luată o decizie abia după ce reprezentanţii Guvernului vor explica efectele transpunerii acesteia.

"Astăzi am avut o primă reuniune a noii conduceri şi am formulat nişte puncte de vedere ale Pro România pe trei teme care sunt pe agenda publică. În primul rând, dacă se va impune din nou, zilele acestea, votarea legii privind resursele naturale din Marea Neagră, legea offshore, anunţ de la început că nu vom vota pentru această lege, exact din aceleaşi argumente pe care le-am prezentat şi anterior. Este o chestiune mult prea importantă, care angajează România pentru 20 - 30 de ani şi nu poate fi decisă printr-o negociere de tarabă între domnul Dragnea şi domnul Tăriceanu. Nu am nicio încredere în competenţa niciunuia dintre ei şi nici nu cred că preşedintele Camerei sau al Senatului se pricep să elaboreze o lege atât de tehnică", a arătat fostul prim-ministru, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Parlamentului.



În acest sens, Victor Ponta a menţionat că, până în prezent, nu a văzut un punct de vedere al Guvernului privind acest proiect, studiul de impact, studiul comparativ sau rezultatul negocierilor cu investitorii. Ponta a opinat că legea "nu se va aplica" şi că "toată lumea va aştepta schimbarea Guvernului Dragnea - Tăriceanu" pentru a relua această temă.



"Ce e grav este că pierdem un timp: pentru investiţii, pentru proiectul şi strategia noastră. Sper să nu existe o majoritate pentru adoptarea forţată a unei legi care este în dezavantajul unui proiect pe termen lung în România. Dacă se va face o majoritate, vă spun de pe acum că legea nu se va aplica. Nu cred că viitorul resurselor naturale ale României poate fi decis de două persoane, domnul Dragnea şi domnul Tăriceanu" a adăugat el.



Referitor la transpunerea directivei europene privind combaterea spălării banilor, Ponta a precizat că Pro România va lua o decizie în ce priveşte susţinerea acestui proiect abia după ce reprezentanţii Guvernului vor explica efectele, arătând dacă directiva a fost păstrată în forma originală sau "s-a adăugat ceva ca să intrăm în finanţarea ONG-urilor".



"Am auzit, în seria interminabilă de făţărnicii şi minciuni, domnul Dragnea a zis că nu a adoptat legea pentru că nu au fost de acord PNL şi USR. Dar de când ţine cont domnul Dragnea de ce vor PNL şi USR? A trecut sute de legi fără să îi întrebe. Deodată a devenit foarte atent. De ce nu a fost adoptată şi de ce fug de ea de vreo şase luni? Pentru că nu au reuşit să explice care sunt consecinţele pentru cetăţenii români ale acestei directive. Va trebui într-adevăr un cetăţean român care stă în Spania, când trimite bani acasă, să explice de unde sunt acei bani? Eventual să şi plătească impozit pentru ei? Care e consecinţa pentru cetăţeanul român? Domnul Dragnea şi Guvernul încearcă cumva să se spele pe mâini şi să spună că nu vor PNL şi USR. Dar au majoritate şi fără PNL şi USR", a adăugat Ponta.

Sursa