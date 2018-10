Ponta: "Familistul" Dragnea şi "româncuţa mândră" Dăncila au dat bir cu fugiţii

Dancila si Dragnea au fugit de "factura" referendumului

Fostul premier Victor Ponta remarcă modul bizar în care PSD a reacţionat după referendumul uşuat: Familistul" Dragnea şi "româncuţa mândră" Dăncila au dat bir cu fugiţii, spune Ponta, iar PSD a fost reprezentat de "mirobolantul Codrin Stefanescu".

Fostul şef al social-democraţilor regretă faptul că "PSD nu se poate elibera de grupul infracţional care l-a confiscat şi care îl duce la dezastru".

Ponta spune că este pentru prima dată când mesajele social-democraţilor de la Bruxelles laudă poporul că NU a votat aşa cum i-au spus liderii PSD:

"Am fost 16 ani membru al PSD ( la Guvernare si in Opozitie) si am fost obisnuit ca :

1. In fiecare zi de luni Biroul Permanent National al Partidului sa discute despre cele mai importante teme si decizii politice ( azi la PSD la sediu era doar portarul, "Sefu" era la ICCJ si restul disparuti)

2. In fiecare duminica in care aveam un vot al oamenilor ( alegeri sau referendum) sa iasa dupa inchiderea sectiilor de vot liderul PSD sa transmita un mesaj tuturor alegatorilor / ieri seara si "familistul" Dragnea si "romancuta mandra" Dancila au dat bir cu fugitii - PSD a fost reprezentat "decat" de mirobolantul Codrin Stefanescu

3. Dupa un Referendum sau un rand de alegeri liderii Partidului sa isi spuna opinia despre rezultate / in afara de Robert Negoita toti vajnicii oprisanii si arsenii stralucesc prin tacerea inteleapta

4. Dupa un eveniment atat de important cum a fost Referendumul sa fie organizat un CEX in care sa se dezbata rezultatele, sa se stabileasca vinovatii si sa se ia masuri dure pentru viitor / PSD o sa aiba un CEX ( cand o avea chef Dragnea) ca sa mai schimbe niste ministri intre ei si sa mai dea niste functii la baronii sustinatori

5. PSD sa informeze imediat familia politica europeana despre rezultatele scrutinului / este prima data cand vad mesajele social- democratilor de la Bruxelles care lauda poporul ca NU a votat asa cum i-au spus liderii PSD

6. Regret profund faptul ca PSD nu se poate elibera de grupul infractional care l-a confiscat si care il duce la dezastru - ProRomania va face insa toate lucrurile bune pe care le facea inainte PSD

Ps - ce rusine si pentru PNL sa aiba un lider atat de rupt de realitate si de viziune politica ! Este clar ca pe scena politica romaneasca este nevoie de ceva NOU!", a scris Victor Ponta pe pagina personală de Facebook.