Ponta: E cod portocaliu, Dragnea pune România la remorca lui Viktor Orban

Decizia lui Dragnea şi a guvernului pe care-l dirijează în toate acţiunile nu este doar greşită, ci şi "în contratimp cu ceea ce se întâmplă în UE," a scris Ponta .

"Măcar Orban a candidat direct şi a obţinut votul concetăţenilor săi pentru ceea ce face (nu s-a pitit pe lista la Teleorman, nici dupa fustele Veoricăi), măcar Orban este el însuşi lider, nu copiază un vecin mai “musculos”."

Victor Ponta aminteşte şi faptul că dezbaterea în plenul Parlamentului European, ce va avea loc în octombrie, a fost votată în unanimitate de către liderii grupurilor politice (inclusiv social-democrat şi ALDE), ceea ce nu s-ar mai fi întâmplat din 2007.

"Acţiunea violentă organizata de Ministrul de Interne Carmen Dan in 10 August şi schimbările legislative care urmăresc exclusiv eliminarea deciziilor de condamnare ale lui Liviu Dragnea sunt argumente extrem de grele : credeti ca Viorica Dancila va fi in stare sa vorbeasca in Plen in “frangleza” sa ii razgandeasca pe europarlamentari ? Credeti ca demagogiile ieftine si caraghioase facute la televiziunile din Romania de niste “fripturisti” politic de profesie ( dispusi la orice ca sa mai prinda un loc pe lista PSD) ne vor ajuta?" a scris Ponta.

"Preţul va fi plătit, ca de obicei, de cetăţenii români - iar nota de plata vine mai repede decat credem!" a mai avertizat fostul premier.