Ponta: Dacă Maior și Coldea vorbesc, Dragnea o să facă 150 de ani de pușcărie

Dacă fostul șef al SRI George Maior, precum și fostul prim-adjunct Florian Coldea s-ar hotărî să dezvăluie ceea ce știu despre Liviu Dragnea, liderul PSD ar primi ”150 de ani de pușcprie”, susține Victor Ponta. Fostul premier mai spune că Sebastian Ghiță are poze de la ”tăierile de porci” de la vilele SRI și că Dragnea era ”disperat” să fie prezent la astfel de întâlniri.

”Dacă vorbesc domnul Maior și domnul Coldea, Liviu Dragnea o să facă 150 de ani de pușcărie. Ei știu multe despre Dragnea, Dragnea nu știe nimic despre ei. El se dă cocoș, vrea să negocieze. O să iasă în 2040 din pușcărie.

(...)Eu de un an de zile aud că o să fiu chemat. Eu tot aștept, am hârtiile pregătite. Domnul Manda e un om deștept, în fiecare secundă îi e teamă să nu întrebe ceva care să îl deranjeze pe Dragnea. Pe mine nu o să mă cheme cât Dragnea e șef la Parlament. Coldea a zis că se duce, dar nu l-au chemat ca să nu zică ceva înainte de Congres. Dacă nu l-a întrebat nimeni nimic, ce să spună, să spună de la el? El nu o să spună niciodată altceva, decât niște chestiuni generale. Dragnea nu vrea să se afle cum se luptă el cu statul paralel. Cum vedea că mă urc în mașină, venea la mine și mă întreba: 'Te duci la băieți?' Și eu îi ziceam: 'Dar, ce treabă ai tu, Liviule?'. Nu scăpam de el. Era disperat să fie acolo, să pună și el, să mai afle ceva. Dragnea a fost la mine, la Cornu. Dacă nu îl chemam sărea gardul. Au fost Crin Antonescu, Daniel Constantin, socrul meu, au fost 10 oameni. Dragnea minte atât de mult și atât de prost, încât nu cred că e consiliat de Florian Coldea. Dragnea dorea să obțină protecție de la SRI. Guvernul l-am făcut în casa socrului meu, cu el de față. Minte de nici nu respiră la cât minte. Nu știa cum să îi intre sub piele lui George Maior. Îi ducea cadouri, tot ce credea el că vrea Maior. Mi se pare incredibil ca acum, când era slugă timp de 4 ani, acum nu e bun”, a declarat Ponta, la B1TV, conform stiripesurse.ro.

Fostul premier susține că George Maior și Florian Coldea au fost, împreună cu el, acasă la Liviu Dragnea.

”S-a milogit de noi. 'Hai, veniți, cu George, cu Florian, că am prins eu pește!'. Era slugă de Teleorman. Maior mi-a zis să nu îl mai iau. 'Bă, nu îl mai suport. Nu îl mai lua!', îmi zicea Maior. Mie nu îmi place să spăl rufele în public, dar nu mă abțin să spun adevărul despre Dragnea. Dacă dă Ghiță fotografiile, treaba lui, eu nu mă ocup cu așa ceva. Domnul Dragnea fugea cu șoriciul la Kovesi, ea era jenată, fugea ca un chelner. Toată lumea era jenată”, a mai afirmat Victor Ponta.