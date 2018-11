Ponta, despre scandalul ,,valiza'': Paharul s-a umplut

Victor Ponta: "Călin Popescu Tariceanu a reuşit să îi bage minţile în cap lui Dragnea"

„M-a amuzat poanta care s-a viralizat online cu mine și drona care aduce valiza! Dar e doar o glumă. De data aceasta nu am nicio legatură cu cel mai nou scandal politic(...) nu am fost niciodată cu Liviu Dragnea la proprietățile lui din Brazilia , nici nu mi-am petrecut timpul cu cartelul de la Tel Drum și nici nu i-am ajutat eu pe ei sau ei pe mine cu ceva'', scrie, pe Facebook, fostul premier Ponta.

,, Absolut toata lumea in PSD si in afara stie ca Teldrum = Dragnea / si ca “Melcul”, “ Sobo” sau Pitis sunt doar niste oameni de paie bagati in fata si controlati strict ca in filmele cu Pablo Escobar / si ca o parte din bani si proprietati ( doar cateva sute de milioane de euro) au fost trecute pe numele lui Stefan Dragnea prin inginerii financiare starvezii

- multi stim ca Dragnea a pornit acest proiect impreuna cu Radu Mazare si Nicusor Constantinescu si ca banii lui erau gestionati de Cornel Catana ( dar a scapat de “parteneri” prin metode care ii fac invidiosi pe scenaristii lui “Narcos”)/

- stim ca Teldrum a pornit castigand 100% din contractele din Teleorman si s-a extins ca o caracatita de sifonat banii publici la Constanta, Neamt, Satu Mare, Botosani , Olt samd .

- mai stim ca folosind banii gestionati de MDRAP pentru Programul de Dezvoltare Locala a reusit Dragnea sa controleze baronii locali si primarii pe care i-a obligat sa foloseasca banii de la Guvern semnand contracte direct cu Teldrum sau cu alte firme paravan care pe urma au subcontractat la Teldrum / si asa au aparut noi “lideri” locali gen Ionel Arsene de la Neamt sau Mircea Govor de la Satu Mare ...

- toti stim ca timp de 15 ani Dragnea si Teldrum au fost protejati de oameni din Sistem ( de la “Statul Paralel”) in asa fel incat nimeni nu a patit nimic din punct de vedere legal pana in 2017 - si cand DNA a pornit Dosarul “Teldrum” s-a intamplat iar ceva si totul s-a oprit dupa un an.

- acum insa paharul s-a umplut / si daca PSD nu are puterea sa ceara din interior lamurirea tuturor acestor lucruri guvernarea va merge direct catre dezastru - si la fel si Romania! Sper sa inteleaga ca sunt in al 12-lea ceas / daca nu o fac insa exista ProRomania pentru toti cei care au curaj si nu pot fi cumparati!”, scrie Ponta pe Facebook.

