Ponta, despre recepţia de la Cotroceni de Ziua Europei: Nu particip, sunt mai timid...

Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri, la Parlament, ca nu va participa la receptia organizata de Ziua Europei la Palatul Cotroceni, deoarece este "mai timid" si nu vrea sa il deranjeze pe presedintele Klaus Iohannis.

Deputatul PSD a sustinut ca seful statului invita acum pe toata lumea pentru ca si-a dat seama de "gafa" pe care a facut-o prin refuzul de a invita la evenimentul dedicat zilei de 1 Decembrie persoanele cercetate penal.

"Cred ca am primit toti parlamentarii. Nu merg, ca sa nu deranjez, eu sunt mai timid. V-am spus parerea mea, ca a facut o mare gafa de 1 decembrie. Faptul ca acum invita pe toata lumea inseamna ca si-a dat seama sau l-a invatat cineva sa nu mai faca asemenea gafe. Domnia sa nu ne poate imparti in cei care ii plac si cei care nu ii plac, si atunci repet cand imi place de unu e bun, cand nu-ti mai place, e penal. Nu merge asa, totusi, Ziua Europei e a Europei, cu buni si rai, dar eu nu-l deranjez ca banuiesc ca nu-mi duce dorul, nici eu domniei sale... Si pe 9 mai sarbatoresc in familie", a afirmat Victor Ponta.

Purtatorul de cuvant al presedintelui, Madalina Dobrovolschi, a justificat invitarea lui Liviu Dragnea si a lui Calin Popescu Tariceanu la receptia de 9 mai de la Palatul Cotroceni prin faptul ca la baza alcatuirii listei de invitati a stat un alt principiu decat cel de la 1 decembrie, si anume o reprezentare cat mai larga a intregului spectru politic, mentionand ca in curtea Palatului Cotroceni este suficient loc pentru toata lumea, scrie ziare.com.