Ponta: ”Dăncilă are cu 10 % mai puțin decât cel mai slab rezultat al unui candidat PSD în istorie”

Victor Ponta a făcut o analiză a primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale de duminică și a concluzionat că scorul obținut de Viorica Dăncilă este cu 10 % mai mic decât cel mai slab rezultat al unui candidat PSD în istorie). El spune că este nevoie de USR și ProRomânia ”dacă vrem să spargem BINOMUL politic al PNL și PSD - dar metodele și anumiți lideri trebuie schimbați”.

”Alegeri Prezidentiale 2019 - primele concluzii “la cald” :

1. Scorul de 9% ( aproape de 1 milion de votanti ) este un rezultat mai mic decat speram - dar mai bun decat puterile noastre actuale / felicitari in primul rand lui Mircea Diaconu si tuturor celor care au muncit din convingere si in conditii grele in aceasta campanie / votul in primul tur a ramas ( din pacate) dependent de “masinaria de partid” si Mircea Diaconu a avut alaturi ProRomania - un partid inca in formare / daca il comparam cu votul de la Europarlamentare este o crestere importanta pe care trebuie sa o analizam si sa o consolidam pentru anul 2020 / ProRomania trebuie sa construiasca si sa reprezinte ceea ce este nevoie si inca nu exista in politica de Centru Stanga - curaj pentru reforme radicale , idei progresiste, modernizare si solidaritate, competenta si onestitate/ orice comportament de tip “OLD PSD” va fi sanctionat - ca si orice compromis cu PNL de dragul apropierii de Putere / consecventa si tenacitatea timp de 5 ani ne pot aduce in 2024 pe pozitia de “forta politica a schimbarii” si de “reprezentant al Stangii moderne” / am pornit de la zero in 2018 , am luat 6% la Europarlamentare si 9% la Prezidentiale - trebuie sa continuam in 2020 si sa pregatim adevarata Batalie pentru Schimbarea Romaniei din 2024

2. Klaus Iohannis nu a luat peste 50% cum anunta PNL ( nici macar peste 40%) dar si-a atins obiectivele personale si politice = sa castige primul tur detasat, sa aiba “Guvernul sau” si sa se confrunte in turul al doilea cu Viorica Dancila si PSD / situatia seamana insa cu Decembrie 2009 cand Traian Basescu a avut aceasi situatie - pentru Romania si romani ce inseamna acest lucru ? Va fi Iohannis mai eficient decat Basescu? Va fi Orban mai competent decat Boc ? Nu cred deloc acest lucru ; iar pretul va fi platit iarasi de catre romani / ca si in 2010 este nevoie de o reforma radicala a Stangii care sa aduca in fata noi lideri si noi proiecte prin care sa reprezentam un electorat care se sechimba si care are nevoie de schimbare - este nevoie de o Stanga modernizata, reformata si unita care sa se poate opune exceselor Dreptei si sa construiasca o alternativa

3. Viorica Dancila a ajuns in turul al doilea pentru ca asa au vrut PNL si Klaus Iohannis / scorul obtinut este egal cu cel de la Europarlamentare cand la conducere era Liviu Dragnea ( dar la jumatate fata de primul tur din 2014 si cu 10 % mai putin decat cel mai slab rezultat al unui candidat PSD in istorie) / daca 22% reprezinta o “victorie” pentru PSD inseamna ca Viorica Dancila reprezinta tot ceea ce oamenii detesta la PSD = incultura, incompetenta, demagogie, dependenta de baroni si de discursul anti schimbare si progres / cat timp PSD ramane prizonier unui asemenea mod de a face politica va continua sa piarda electorat si sa reprezinte TRECUTUL / sunt insa convins ca viata va obliga la o reforma si schimbare chiar si in PSD care sa duca la o unificare si modernizare a Stangii pentru anul 2024

4. USR reprezinta un electorat nou, tanar, dornic de schimbare si reforma - candidatul Dan Barna insa nu a reusit sa raspunda acestor asteptari / jocul politic “la mijloc” ( votezi Guvernul PNL dar nu guvernezi, te lupti cu Iohannis dar nu il ataci , acuzi matrapazlacurile pesediste dar ai si tu proprii “scheleti” , lipsa de curaj si determinare ) nu este ceea ce asteapta tinerii care vor schimbari radicale / in continuare cred ca este nevoie de USR si ProRomania daca vrem sa spargem BINOMUL politic al PNL si PSD - dar metodele si anumiti lideri trebuie schimbati

Le multumesc tuturor celor care au votat candidatul Mircea Diaconu / le multumesc tuturor colegilor din ProRomania care s-au implicat si au muncit in acesta campanie / in turul al doilea fiecare va vota ( daca va vota) cum crede ca este mai bine - eu NU ma simt reprezentat de Klaus Iohannis dar nici de Viorica Dancila si voi proceda in consecinta / insa obiectivul ProRomania nu il reprezinta Alegerile din 2019 ( nici macar cele din 2020) , acestea fiind doar etape de parcurs / de la zero la 6% ; de la 6% la 9% , cu mult curaj si incapatanare pozitiva mergem mai departe la bataliile din 2020 pregatind insa adevaratul moment al reformarii Stangii si al Romaniei din 2024 !”, a scris Victor Ponta pe Facebook.