Ponta, avertisment către Grindeanu: Un avion condus de mai mulţi piloţi are şanse să se prăbuşească

Fostul premier Victor Ponta a declarat luni ca i-a spus lui Sorin Grindeanu ca are „o mare problema”, in conditiile in care un avion care este condus de mai multi piloti are toate sansele sa se prabuseasca rapid.

"De principiu, un avion care are doi piloţi, de aia unul e pilot şi altul copilot, are mari şanse să aiba probleme la decolare, la aterizare, la drum că se bat aia doi pe manşă (...) Are o primă problemă avionul acesta în România cu doi piloţi" Fostul premier a continuat:

"Oricât de bine se înţelege cu Liviu Dragnea...Deci o coabitare în trei, un avion cu trei piloţi, din punctul meu de vedere, are toate şansele să se prăbuşească rapid. Cum să se prăbuşească? Nu cu proteste sau cu ordonanţe. (...) motoarele unei ţări sunt economia, investiţiile, fondurile europene, bugetul, încasările la buget, situaţia din energie. Nimeni nu s-a ocupat în aceste doua luni de aceste probleme pentru că nu au putut, săracii" „Timpul trece, s-au dus 2 luni, sper să se mai calmeze lucrurile. Grindeanu e singurul care are aceste probleme. Mâine nu sunt medicamente, vin inundaţiile... Nu e treaba lui Dragnea. Sper din toata inima să se ocupe şi să intre în pielea prim-ministrului, să îşi ia manşa. Trebuie cât mai repede să îşi conducă guvernul", a subliniat Victor Ponta Victor Ponta vorbit şi despre preşedintele Klaus Iohannis, afirmând că acesta îşi doreşte să fie un: „preşedinte jucător", scrie Mediafax.

"Preşedintele categoric vrea să fie preşedinte jucator. Modelul lui e Băsescu, să decidă el tot. Domnul Iohannis îi mai ia şi manşa lui Grindeanu, îi mai trage de ea".