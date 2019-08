Ponta atacă: ”Cioloș o să pună rapid în practică toate deciziile luate de domnii Macron și Putin”

Victor Ponta

Victor Ponta a tras concluzii după întâlnirea președintelui Franței cu cel al Rusiei. Liderul PRO România îl asociază pe Dacian Cioloș cu cei doi și consideră că Emmanuel Macron și Vladimir Putin ”veghează pentru noi (prin omul lor Dacian)!

Președintele PRO România - Victor Ponta îl acuză pe liderul PLUS - Dacian Cioloș de apropieri rusești.

El a concluzionat, prin asociere, că Dacian Cioloș este omul lui Macron și Putin, astfel că va pune rapid în practică toate deciziile luate de cei doi la Bruxelles și la București!

”Vladimir Putin a fost primit ca un adevarat “prieten” de Emmanuel Macron .

Dar - se stie cum spun francezii : « Les amis de mes amis sont mes amis »/ adica Dacian Ciolos ( care zice ca e “prieten” cu Macron ) este prietenul lui Putin! Si cum Ciolos este “prieten” si sustinator al lui Dan Barna inseamna ca Barna e si el prieten cu Putin, nu?

Puteti sa ma ajutati cu orice declaratie a domnului Ciolos prin care isi spune opinia despre intalnirea Macron - Putin? Il critica sau il lauda pe Macron pentru aceasta idee? A fost prezent si a turnat in pahare, sau macar a asteptat in parcare cu “baietii” de la Security? A primit ordinele de la “Seful” ce sa faca mai departe in Parlamentul European sa nu il supere pe “Prietenul Vladimir”? Si in Romania?

Sa fim realisti - ca orice bun si disciplinat francez Ciolos o sa puna rapid in practica toate deciziile luate de domnii Macron si Putin / si la Bruxelles si la Bucuresti!

Macar sa dormim linistiti - Emmanuel si Vladimir vegheaza pentru noi ( prin omul lor Dacian)!”, a scris Victor Ponta, vineri, pe Facebook.