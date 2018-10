Ponta, ales preşedinte al Pro România: Un lider adevărat este o protecţie pentru echipă

Fostul premier Victor Ponta a fost ales preşedinte al partidului Pro România în cadrul primului congres naţional al formaţiunii politice, care a avut loc duminică, la Romexpo.

Din cei 876 de delegaţi cu drept de vot prezenţi la congres, 871 au votat pentru alegerea lui Victor Ponta ca preşedinte al partidului.



Prim-vicepreşedinţi ai Pro România au fost aleşi Nicolae Bănicioiu, Daniel Constantin şi Sorin Cîmpeanu.



Victor Ponta a declarat la congres că obiectivul Pro România este realizarea unui master plan pentru dezvoltarea ţării şi promovarea unor proiecte de construcţie pentru viitor cu o echipă formată din oameni în care are încredere.



"Care este obiectivul nostru? Echipă, proiecte. Vreau să cred că putem să facem un master plan pentru dezvoltarea României, că avem oamenii şi proiectele necesare, avem experienţa şi avem şi timpul în faţă. Nu îmi doresc ca Pro România să fie un proiect pe termen scurt. Să vedem ce facem peste trei luni, peste şase luni, să vedem cu cine facem alianţă, cu cine ajungem la guvernare, să vedem cum ajungem şi noi în nişte funcţii. Am fost în diverse funcţii publice, nu ne-a gonit nimeni de acolo, am plecat când am crezut că nu putem să facem atât de mult cât ne-am dorit, ci vreau să cred că împreună cu dumneavoastră acest proiect, master plan pentru România poate fi realizat", a afirmat Ponta.



El a subliniat că succesul şi dezvoltarea României pot fi realizate doar într-o Românie mai bine integrată în UE.



"Gândirea mea şi a celor cu care am pornit proiectul este că succesul şi dezvoltarea României se pot face doar într-o Românie mai bine integrată în UE. E un mesaj pe care vreau să îl transmit nu doar peste graniţe, ci mai ales aici, în ţară, pentru că pentru prima dată în România se discută la nivel serios şi există forţe politice care vorbesc despre România la periferia UE, eventual să şi ieşim din UE", a afirmat Ponta.

Sursa: agerpres.ro