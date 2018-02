Ponta a publicat dovada DNA. A fost martor în dosarul lui Dragnea: "Credeţi că demisionează?"

Victor Ponta a publicat joi, pe contul lui de Facebook, un document al DNA in care se precizeaza ca a avut calitatea de martor intr-un dosar in care a fost acuzat de Liviu Dragnea ca este denuntator. Astfel, fostul premier intreabă retoric dacă Dragnea va demisiona din funcţie.

"Am primit dovada scrisa / am fost chemat ca martor la DNA ( nu am depus niciodata niciun denunt contra nimanui) - iarasi Dragnea a mintit cu nerusinare! Credeti ca isi da demisia?

Dragnea Mincinosul si-a batut joc de membrii PSD ( partid in care am activat timp de 15 ani si pe care l-am condus mai mult de 5 ani ) si de 5 milioane de romani care au pus stampila de vot pe numele meu in 2014 !