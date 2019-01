Ponta a făcut anunțul! Când va candida la prezidențiale

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat că și-ar dori să candideze pentru funcția supremă în stat, însă nu la anul. Ponta spune că i-ar coopta în echipa sa pe mulți dintre cei care au făcut parte din guvernul pe care l-a condus, ca să termine ce nu a făcut în 2015.

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că va candida la alegerile prezidenţiale, dar nu în 2019 şi că şi-ar dori, ca împreună cu mulţi dintre cei care i-au fost alături când era premier, să continue la Guvern ceea ce nu a făcut în 2015.

„O să candidez la prezidenţiale, dar nu în 2019, să fie foarte clar. Cred că în 2014 m-am grăbit şi am greşit şi cred că trebuie să învăţ din ce am greşit. Şi mai cred un lucru. Multă lume zice: «Bine, mă, eu am înţeles că nu candidezi la Preşedinţie, dar ce vrei?» Mi-aş dori ca împreună cu mulţi din oamenii care mi-au fost alături în Guvern, Daniel (Constantin - n.r.) e unul dintre ei, la un moment dat, după alegeri, să putem să continuăm la guvern ceea ce nu am făcut în 2015”, a declarat Victor Ponta.

El spune că în 2019 în turul al doilea la prezidenţiale vor fi Klaus Iohannis şi Liviu Dragnea, iar actualul preşedinte va obţine un nou mandat.