„După doi ani in care am stat inafara politicii, am luat decizia de a spune stop in a mai sta pe margine doar ca privitor. Am analizat esicherul politic romanesc si am considerat ca partidul Pro Romania este ceea ce trebuie la ora actuala. Este un partid care pleaca de la zero, iar la Tulcea cred ca putem construi ceva frumos impreuna, a spus Ștefania Zibileanu, fost membru PNL.