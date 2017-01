Pont. Cum să călătorești la Paris cu 25 de lei. Bilet dus-întors

Cei care vor să călătorească în perioada următoare pot beneficia acum de o ofertă atractivă de la Vola.ro. Biletele spre Roma, Paris sau Londra dus-întors pornesc de la 6 euro.

Cea mai mare platformă online de rezervare de vacanțe, Vola.ro, anunță oferte atractive la bilete de avion pentru mai multe destinații eruopene. Întreaga ofertă la bilete de avion, cu prețuri începând de la 6 euro, o găsiți - AICI.

Bilete de avion de la 6 euro spre Roma. Detalii - AICI. Cu siguranta putem spune ca Roma este unul dintre cele mai frumoase si vizitate orase din lume. Poti spune asta din prima clipa in care incepi sa cutreieri strazile orasului, pline de istorie. Cele mai vizitate atractii din Roma sunt cu certitudine Coloseumul, Forumul Roman, Panteonul, Columna lui Traian, Castelul Sant Angelo, Fontana di Trevi. Nici pietele din Roma nu sunt ocolite de turisti, printe cele mai importante se numara Piazza di Spagna, Piata Navona si Piata Venetia.

Bilete de avion de la 6 euro spre Londra. Detalii - AICI. Londra este un megalopolis de oameni, idei si energie frenetica. Fiind capitala si cel mai mare oras din Regatele Unite si Anglia, Londra este de asemenea cel mai mare oras din Europa de Vest. Populatia oficiala a Londrei este de 8 milioane de locuitori desi, daca iei in considerare si zona metropolitana, populatia se apropie de 14 milioane de locuitori. Considerata unul din cele doua orase globale ce “conduc lumea”, Londra ramane o capitala internationala a culturii, muzicii, educatiei, modei, politicii, finantelor si comertului.

Bilete de avion de la 6 euro spre Paris. Detalii - AICI. Parisul, capitala cosmopolita a Frantei, are 2.2 milioane de locuitori (plus inca 12 milioane in zona metropolitana) si este cea mai populara destinatie turistica din lume, cu 45 de milioane de turisti anual. Parisul se afla in nordul Frantei, pe Sena, si este considerat cel mai romantic si frumos oras din lume. Supranumit si „Orasul Luminilor” sau „Capitala Modei”, Parisul este patria celor mai rafinati designeri si a celor mai bune produse cosmetice: Chanel No.5, Christian Dior, Yves Saint-Laurent, Guerlain, Lancôme, L'Oréal, Clarins si multe altele. O mare parte din oras, impreuna cu Sena au fost declarate de catre UNESCO patrimoniu mondial.