Polonezii și-au dat seama că au greșit când au distrus Pilonul II de pensii

Guvernul de la Varșovia a venit cu un plan prin care să reconstruiască cel de-al doilea pilon de pensii, recunoscând indirect faptul că a fost o greșeală ce au făcut, în contextul în care piața de capital a avut de suferit. Modul de construcție este, însă, diferit.

Se înființează un fel de plan pentru înscrierea automată la pensie, iar din 2019 companiile trebuie să contribuie obligatoriu la noua schemă cu cel puțin 1,5% din salariul individual brut, iar angajații cu 2%. De asemenea, există opțiunea ca salariații să crească voluntar cotizația cu 2%, iar angajatorii cu 2,5%.

Este doar un plan pe care Guvernul dorește să îl aplice, având în vedere că se apropie alegerile. Companiile care au mai mult de 250 de angajați vor aplica noua legislație din 2019, iar cei cu 50-250 angajați din iulie 2019, între 20-50 angajați din ianuarie 2020 și cei sub 20 de angajați, din iulie 2020, dacă în final va intra în vigoare noua schemă.



Încă nu se știe ce se va întâmpla cu activele rămase în actualul Pilon II pentru că informațiile sunt diferite. Una dintre sursele media vorbește despre închiderea acestuia și transformarea în societăți de fonduri de investiții.



Proiectul a trecut de prima cameră a Parlamentului.



Piața de capital poloneză ar putea primi un impuls de capital de circa 3,5 miliarde de dolari la un an după ce noua schemă de pensii, aprobată de Guvern recent, va intra în vigoare, potrivit Fondului de Dezvoltare Polonez.



Bursa din Varșovia, cea mai mare din Europa Centrală și de Est, este în competiție în principal cu cea din Viena. Conform Reuters, piața de capital poloneză încearcă să recupereze după retragerile masive ale investitorilor, după reforma fondurilor de pensii de la finalul anului 2013.



Totul a început în 2010 când Guvernul polonez a decis să taie contribuțiile de la 7,3%, la 2,3%.

În 2014, însă, a început aplicarea unei reforme a sistemului de pensii ce a transformat Pilonul II. Practic, Guvernul a confiscat obligațiunile deținute de fonduri pentru a-și reduce datoria publică. Vorbim de 36 miliarde euro. Datoria publică a scăzut de la 57% din PIB la puțin sub 50%. De asemenea, populația nu a mai fost obligată să cotizeze la sistemul de pensii private. Contribuțiile au scăzut considerabil după ce a devenit voluntar și doar 2,5 milioane de membri au rămas din cei peste 16 milioane, scrie Hotnews.ro.