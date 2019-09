Poliţiştii au făcut "ravagii" în Bucureşti. Şoferilor nu le-a venit să creadă

La aproape o lună de la intrarea în vigoare a proiectului ce prevede ridicarea mașinilor parcate neregulamentar din București avem și primele cifre. Peste 220 de șoferi care au parcat ilegal s-au trezit cu autovehiculele luate pe platforme. Iar cuantumul amenzilor e și el destul de mare: peste 180.000 de lei.

Avem un bilant dupa ce autoritatile au inceput ridicarea masinilor parcate ilegal in Capitala. Astfel, in mai putin de o luna de zile, 225 de masini parcate neregulamentar au fost ridicate. Vorbim de o medie de 10 masini ridicate in fiecare zi, a informat Realitatea TV.

Pe sectoare, situatia sta in felul urmator:

Din Sectorul 1 s-au ridicat cele mai multe masini: 73. Din Sectorul 2 s-au ridicat 64 de masini, din Sectorul 3 - 59 de autovehicule, din Sectorul 4 - 4 masini, din Sectorul 5 - 25 de masini, din Sectorul 6- 4 masini.

Conform prevederilor legale, pentru fiecare masina ridicata se aplica si sanctiunea contraventionala prevazuta in Codul Rutier. Totalul sanctiunilor contraventionale aplicate a fost de 623, in valoare totala de 180.670 lei.

Au fost 343 de cazuri in care conducatorii auto s-au prezentat la autoturisme inainte ca acestea sa fie ridicate.

"Regulamentul a intrat in vigoare din 26 august. Asa ca trebuie sa fiti atenti unde va lasati masinile. Taxele sunt destul de mari. 200 sau 270 de lei pt ridicare masinii, in functie de tonajul acesteia. Apoi, pentru transport trebuie sa mai platiti 150 sau 200 de lei", a informat Realitatea TV.

La care se adauga amenda. Pentru staţionare, sancţiunea poate ajunge la 5 puncte amendă, iar punctul este de 145 de lei, iar în total, un şofer neglijent poate ajunge să plătească 1.225 de lei.



MAȘINI RIDICATE DE PE STRĂZILE CAPITALEI

Total - 225 de mașini

Sectorul 1 - 73 de mașini

Sectorul 2 - 64 de mașini

Sectorul 3 - 59 de mașini

Sectorul 4 - 4 mașini

Sectorul 5 - 25 de mașini

Sectorul 6 - 4 mașini

Sursa: Poliția Locală a Municipiului București

SANCȚIUNI APLICATE ȘOFERILOR

623 de sancțiuni

Valoarea sancțiunilor: 180.670 lei

ȘOFERI NOROCOȘI

342 au ajuns înainte ca mașinile să fie ridicate

Sursa: Poliția Locală a Municipiului București

TAXE PENTRU RIDICAREA MAȘINILOR

Tarife ridicare

200 de lei - mașini cu masa până în 5 tone

270 de lei - mașini cu masa mai mare de 5 tone

Tarife transport

150 de lei - mașini cu masa până în 5 tone

200 de lei - mașini cu masa mai mare de 5 tone

Tarif de depozitare

150 de lei/zi

Amendă pentru parcarea neregulamentară

Sancțiunea poate ajunge la 5 puncte amendă

Fiecare punct - 150 de lei

Sursa: Poliția Locală a Municipiului București