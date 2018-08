Poliţista din Vaslui care i-a numit "pulifrici" pe cei care-i plătesc leafa vine cu un nou mesaj

Poliţistă din Vaslui, sătulă de "pulifricii" care spun că-i plătesc salariul:"IQ sub 30, ca Veorica"

Poliţista din Huşi care a postat un mesaj jignitor la adresa contribuabililor face obiectul unei anchete disciplinare la nivelul IPJ Vaslui.

Reprezentanţii IPJ Vaslui au anunţat că în următoarele zile va fi finalizată ancheta disciplinară în cazul poliţistei Maria Chetran, iar primele concluzii şi măsuri vor fi comunicate public până la sfârşitul acestei săptămâni. Conducerea IPJ Vaslui s-a autosesizat în acest caz, după valul de indignare stârnit în mediul online, după ce poliţista Maria Chetran a postat un mesaj pe Facebook, prin care transmitea că nimic nu o enervează mai mult ”decât pulifricii ăştia care fac afirmaţia că îmi plătesc mie salariul”.

”Că e unul prost acolo sus, nu înseamnă că sunt toţi. Să faci afirmaţia că-mi plăteşti mie salariul, tu.. contribuabilul cinstit, deja îţi arată gradul de IQ. Sub 30, ca Veorica. Şi dacă tot am în listă pulifrici din ăştia care îmi plătesc mie salariul, de ce plm (pacea liniştii mele) nu ieşiţi voi cu capul sus din lista mea de Facebook, ca să nu mă cobor eu sub nivelul de IQ 30 al Veoricai şi să vă şi nominalizez?”, a scris Maria Chetran, pe Facebook, subliniind că este mândră că este poliţistă, fără a anticipa valul de indignare în rândul internauţilor ce avea să urmeze.



Ulterior, pe fondul criticilor primite, poliţista a şters mesajul şi a încercat să remedieze situaţia postând un nou mesaj, scrie adevarul.ro.



”Întrucât mesajul anterior a fost înţeles greşit, deşi am explicat contextul, rog toţi contribuabilii să-mi accepte scuzele”, a scris Maria Chetran.