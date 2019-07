Politicianul care a doborât recordul la donații. Aproape jumătate de milion de euro!

Boris Johnson a depăşit recordul pentru cei mai mulţi bani adunaţi de un politician în tentativa de a deveni prim-ministru. În ultimele două săptămâni, Johnson a înregistrat donaţii în sumă de 200.000 de lire (248.000 dolari), ceea ce ridică totalul sumei strânse în ultimul an la 702.000 de lire.

Boris Johnson a depăşit recordul pentru cei mai mulţi bani adunaţi de un politician în tentativa de a deveni prim-ministru, obţinând sprijinul unor finanţişti eurosceptici după ce şi-a înăsprit poziţia privind Brexitul cu un angajament de a ieşi din UE cu un acord bun sau fără acord, relatează Reuters.



Peste jumătate din donaţiile pentru campania fostului ministru de externe vin de la finanţişti şi oameni de afaceri care au sponsorizat şi campania de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană.







În ultimele două săptămâni, Johnson a înregistrat donaţii în sumă de 200.000 de lire (248.000 dolari), ceea ce ridică totalul sumei strânse în ultimul an la 702.000 de lire, potrivit cifrelor făcute publice miercuri de parlament. Acest lucru l-a ajutat să depăşească recordul de strângere de fonduri al fostului ministru de externe David Miliband, care a acumulat 627.000 de lire sterline pentru candidatura sa la şefia Partidului Laburist, în 2010.



Boris Johnson pare să se îndrepte către o victorie clară în cursa pentru preşedinţia Partidului Conservator şi automat pentru succesiunea Theresei May în fruntea guvernului. Rezultatele votului prin corespondenţă al celor aproximativ 160.000 de membri ai partidului, vot ce se încheie la 22 iulie, urmează să fie anunţate a doua zi.



Theresa May a fost nevoită să-şi prezinte demisia după eşecul său de a pune în practică retragerea britanică din UE prevăzută iniţial la sfârşitul lui martie şi amânată ulterior pentru 31 octombrie. Angajamentul lui Boris Johnson de a părăsi UE cu sau fără un acord la 31 octombrie riscă să aprofundeze criza Brexitului, punându-l pe poziţii divergente cu alţi lideri din blocul celor 27 şi cu propriul parlament.



În schimb, avertismentul său a găsit ecou în rândul unora dintre susţinătorii conservatorilor nemulţumiţi de faptul că executivul nu a reuşit să ducă la bun sfârşit proiectul de Brexit, la atâta vreme după referendumul din 2016.



Potrivit cifrelor anunţate miercuri, 100.000 de lire din suma donată în ultimele săptămâni pentru campania lui Johnson provin de la Jonathan Moynihan, preşedintele Ipex Capital, care a condus comitetul financiar al campaniei Vote Leave pentru ieşirea Marii Britanii din UE dinaintea referendumului. Celălalt mare donator este Anthony Bamford, preşedintele miliardar al producătorului de echipamente de construcţii JCB.