Politicenii mari și tari de azi au visat în copilărie să se facă șoferi, preoți, spioni...

O parte dintre politicienii noștri și-au ratat vocația, dacă ar fi să ne luăm după pasiunile pe care le aveau în copliărie și după visurile pe care și le făceau în școala generală.

Unii ar fi putut să fie preoți de țară, dar au ajuns în schimb premieri ai României, alții s-au visat spioni, dar au ajuns să se încurce în secretele periculoase de la Cotroceni.

Liviu Dragnea, șeful atotputernic al PSD-ului de azi, vroia în copilărie să se facă șofer de camion când ajunge mare. Dragnea s-a născut în satul Gratia din Teleorman, iar tatăl său era milițian.

Care este prima amintire pe care o aveţi din copilărie? "Prima amintire este la pescuit, pe Dâmbovnic. Aveam 6 ani. Nişte prieteni mai mari m-au luat cu ei la pescuit şi m-au învăţat să pescuiesc cu mâna, cum să mă bag pe la mal şi să prind peştii mai mici, după care am învăţat să prind cu undiţă făcută din trestie. Nu pot să uit o pădurice de pe malul râului Dâmbovnic, căreia noi îi spuneam zăvoi", a povestit Dragnea într-un interviu pentru Weekend Adevarul.

La întrebarea "Ce meserie doreaţi să aveţi când eraţi mic?", șeful Camerei Deputaților de azi a răspuns fără ezitare: șofer. Șofer de camion.

"După care mă visam motociclist. Mă visam în funcţie de ce vedeam. Erau câteva camioane care treceau prin sat la vremea aia. Şi ca să nu se ridice praful, se arunca cu motorină. Trecea un camion, cu o cisternă, şi se arunca motorină. Noi alergam foarte mult după acea cisternă şi toţi ne doream, la vremea aia, să fim şoferi", a explicat Dragnea. Liderul social-democrat și-a urmărit totuși visul și a terminat facultatea de Transporturi la secția autovehicule rutiere.

Elena Udrea, fostul consilier de la Cotroceni și ministru al Turismului și Dezvoltării, a mărturisit că visa în copilărie să fie spion.

"Inclusiv spion voiam să mă fac. Îmi suna mie aşa, foarte interesant", a precizat Udrea.

Elena Udrea a avut o copilărie greu încercată de lipsa posibilităţilor materiale. S-a născut în Buzău, în anul 1973, și provine dintr-o familie fără posibilităţi. Tatăl ei a fost şofer de autobuz. Mama, femeie de serviciu la un dispensar din Suceava, apoi taxatoare la societatea de transport public local Buzău. În adolescenţă, Elena Udrea era o fată cuminte şi spune că nu ieşea niciodată din cuvântul părinţilor.

Elena Udrea a vorbit despre copilăria ei în septembrie 2014, la Realitatea TV. Invitată în emisiunea " Deschide lumea", fosta ministresă a vorbit despre adolescenţă, amintindu-şi cum vedea viaţa înainte să cunoască celebritatea.

"Îmi amintesc de copilăria mea cu şi mai mult drag. Mereu am spus că aş retrăi copilăria, indiferent cât de greu a fost, câte lipsuri erau... Era de neconceput atunci să ai ciocolată. Mâncam ciocolată doar de sărbători. Sucuri nici nu vedeai, nici nu găseai, nici nu auzisem de foarte multe astfel de lucuri care acum par normale pentru unii copii, nu pentru toţi, în continuare", a spus Elena Udrea, la Realitatea TV.

Mama fostului premier Victor Ponta a povestit pe îndelete într-o emisiune TV din urmă cu 4 ani cum a arătat copilăria și ținerețea celui care era văzut ca un "mic Titulescu" la momentul intrării în politică.

"El a fost din grădiniță un lider și apoi la școală, în liceu, mai ales când s-a apucat de baschet era o vedetă. El stabilea întotdeauna unde se fac excursiile, el era ghidul și le povestea istoria locurilor vizitate, captând atenția oamenilor", a spus mama lui Ponta.

"Când era mic își dorea să devină preot, ca bunicul său, dar credea că dacă îl va ajuta Dumnezeu poate ajunge ministru. Îi plăcea foarte mult istoria, prin clasă a III-a sau a IV-a citea Spartacus și dintr-odată a început să plângă pentru că murise Gauls Crixus. Eu credeam că va urma Facultatea de Istorie", a povestit Cornelia Naum la emisiunea Sinteza zilei de la Antena3.

Călin Popescu Tăriceanu, actualul președinte al ALDE și al Senatului, a avut de înfruntat lipsurile unei copilării marcate, după cum avea să povestească, de „sărăcia şi teroarea politică a epocii".

„Am crescut lângă Cişmigiu. Iarna, dormeam cu toţii, claie peste grămadă, într-o singură cameră. Nu aveam bani să încălzim toată toată casa... Ţin minte că mama nu avea bani de palton nou şi îl dădea pe cel vechi la întors“, a povestit el într-un text publicat pe Facebook.

Al doilea om din stat din prezentera pasionat în anii copilăriei de "tot ce avea roți". Mai târziu, în anii 1970, Tăriceanu a cochetat cu modelingul, pozând pentru o revistă de modă masculină.

„De mic, am fost pasionat de tehnică, în mod particular de tot ceea ce avea roţi. Prima bicicletă am primit-o la şase ani, de la naşii mei. Era o bicicletă la mâna a treia (fusese luată cu ani în urmă, la mâna a doua, pentru băiatul lor), fără frâne. Puneam frână cu piciorul şi, în felul ăsta, am făcut praf prima şi singura pereche a mea de tenişi de atunci“, a povestit cel care, în prezent, este cunoscut drept unul dintre cei mai înrăiţi colecţionari de automobile.